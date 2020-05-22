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22.05.2020 20:55
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Вспышка COVID-19 обнаружена на оборонных предприятиях в Северодвинске

Власти Архангельской области официально заявили о массовом заражении в Северодвинске.

«Только за последние сутки в Северодвинске подтверждено 53 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 276. При этом подавляющее большинство заболевших – сотрудники предприятий оборонной промышленности», - сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Северодвинск - один из центров атомного судостроения России. Там находятся предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) - АО «Севмаш» и «Звездочка».

709 человек находятся на самоизоляции, и только четверо жителей города помещены в обсерватор — профилакторий «Севмаша». Три пациента выписаны.

«Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов, заболеваемость коронавирусом в Северодвинске на сегодняшний день почти на 47% выше, чем в среднем по региону. Следовательно, речь идет уже не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьезного очага инфекции», - резюмируют власти.

На территории города предложено развернуть 200 дополнительных инфекционных коек для госпитализации больных, а также организовать лабораторию на базе ФМБА.

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