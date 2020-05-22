Вспышка COVID-19 обнаружена на оборонных предприятиях в Северодвинске

Северодвинск - один из центров атомного судостроения России. Там находятся предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) - АО «Севмаш» и «Звездочка».

«Только за последние сутки в Северодвинске подтверждено 53 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 276. При этом подавляющее большинство заболевших – сотрудники предприятий оборонной промышленности», - сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

709 человек находятся на самоизоляции, и только четверо жителей города помещены в обсерватор — профилакторий «Севмаша». Три пациента выписаны.



«Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов, заболеваемость коронавирусом в Северодвинске на сегодняшний день почти на 47% выше, чем в среднем по региону. Следовательно, речь идет уже не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьезного очага инфекции», - резюмируют власти.



На территории города предложено развернуть 200 дополнительных инфекционных коек для госпитализации больных, а также организовать лабораторию на базе ФМБА.

