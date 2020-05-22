Вспомнить про подарки и наследство: какой список документов нужен, чтобы получить 5 тысяч «коронавирусного» детского пособия
Чтобы получить ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, родителям придется пройти сложный квест и вспомнить все доходы семьи, вплоть до благотворительной помощи и подарков стоимостью менее 4 тысяч рублей. Если воспоминания окажутся неполными, а пособие все-таки выдадут, можно получить в довесок уголовное дело. Цена вопроса — около 5 тысяч рублей в месяц, или половина величины детского прожиточного минимума, составляющего 11 176,2 рубля.
В форме на получение пособия на портале «Госуслуг» говорится, что выплата положена только тем семьям, чей среднедушевой доход в период с ноября 2018 года по октябрь 2019-го не превышал величину прожиточного минимума, то есть 11 465,3 рубля в месяц. Доход учитывается до вычета налогов. Доказать, что семья заслужила пособие, будет непросто, так как кроме заработной платы надо перечислить все доходы семьи по указанному на «Госуслугах» списку. В него входят алименты, пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, плюс единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (последнее с 1 февраля 2020 года составляет 675 рублей 15 копеек).
Кроме того, к доходам надо приплюсовать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года — если детей в семье несколько, то малыши могут снизить шансы семьи на президентские «коронавирусные» выплаты (размер такого пособия составляет 3 599 рублей в месяц на первого ребенка и 4 644 рубля на второго и последующих детей).
Декретные выплаты, наследуемые и подаренные денежные средства, гранты, благотворительная помощь и стипендии тоже должны быть указаны и посчитаны. Отдельной строкой отмечено, что заявитель должен указать все полученные за отчетный период подарки, не превышающие 4000 рублей, а также спортивные призы, даже если их выдали в натуральной форме — в виде кофеварки или автомобиля.
Завершает перечень серьезный дисклеймер, предупреждающий об уголовной ответственности, если пособие будет получено путем сокрытия или искажения фактов.
Напомним, что портал «Госуслуги» начал принимать заявления россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, 20 мая. Это выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет на каждого, которые указом от 20 марта распорядился назначить президент Владимир Путин. https://www.fontanka.ru/2020/05/20/69270577/.