Вспомнить про подарки и наследство: какой список документов нужен, чтобы получить 5 тысяч «коронавирусного» детского пособия

Чтобы получить ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, родителям придется пройти сложный квест и вспомнить все доходы семьи, вплоть до благотворительной помощи и подарков стоимостью менее 4 тысяч рублей. Если воспоминания окажутся неполными, а пособие все-таки выдадут, можно получить в довесок уголовное дело. Цена вопроса — около 5 тысяч рублей в месяц, или половина величины детского прожиточного минимума, составляющего 11 176,2 рубля.

В форме на получение пособия на портале «Госуслуг» говорится, что выплата положена только тем семьям, чей среднедушевой доход в период с ноября 2018 года по октябрь 2019-го не превышал величину прожиточного минимума, то есть 11 465,3 рубля в месяц. Доход учитывается до вычета налогов. Доказать, что семья заслужила пособие, будет непросто, так как кроме заработной платы надо перечислить все доходы семьи по указанному на «Госуслугах» списку. В него входят алименты, пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, плюс единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (последнее с 1 февраля 2020 года составляет 675 рублей 15 копеек).