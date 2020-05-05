«Пусть они работают уборщиками». Кадыров придумал наказание для тех, кто снимает на видео задержания нарушителей самоизоляции
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил тех, кто снимает на видео и выкладывает в Сеть задержание силовиками нарушителей режима самоизоляции. Он предлагает их вычислить и отправить на работу в больницы.
О заявлении Кадырова 5 мая пишет «Кавказский узел»; издание ссылается на телесюжет о заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Чечне.
«Если кто снимает на телефон, как задерживают того, кто нарушил… вот по этим адресам, там же видно, какие места они снимали, — цитирует «Кавказский узел» главу республики. — Наказать их. Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличиваются зараженные. Пусть работает. Пусть станет добровольцем, волонтером».
Если судить по этой цитате, то глава Чечни решил не отделять нарушителей самоизоляции от случайных очевидцев их задержания. Тех, кто продолжает без веской причины выходить из дома, Кадыров ранее тоже предлагал привлекать к уборке больниц и улиц. При этом еще 27 апреля глава республики поручил подчиненным рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Однако спустя 2 дня выразил неудовольствие тем, что жители не соблюдают режим самоизоляции.
В Чечне с конца марта действует жесткий режим самоизоляции. На 5 мая в республике новым коронавирусом заразились 615 человек. 8 скончались, 306 выздоровели.