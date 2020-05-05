«Пусть они работают уборщиками». Кадыров придумал наказание для тех, кто снимает на видео задержания нарушителей самоизоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил тех, кто снимает на видео и выкладывает в Сеть задержание силовиками нарушителей режима самоизоляции. Он предлагает их вычислить и отправить на работу в больницы.



О заявлении Кадырова 5 мая пишет «Кавказский узел»; издание ссылается на телесюжет о заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Чечне.

«Если кто снимает на телефон, как задерживают того, кто нарушил… вот по этим адресам, там же видно, какие места они снимали, — цитирует «Кавказский узел» главу республики. — Наказать их. Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличиваются зараженные. Пусть работает. Пусть станет добровольцем, волонтером».