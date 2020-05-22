В ночь по среды на четверг в Холли-Спрингс огонь уничтожил первую пятидесятническую церковь. Прибывшие на место следователи обнаружили граффити на стоянке у собора: «Держу пари, что теперь вы останетесь дома, вы лицемеры», об этом сообщает 22 мая канал NBC.

«Я убит горем и разъярен». Губернатор штата Миссисипи рассказал о поджоге церкви, которая не стала ограничивать посещение служб из-за коронавируса.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы найти того, кто сжег эту церковь», — уверил глава штата.

Представитель религиозного учреждения Стивен Крэмптон заявил, то нет никаких сомнений в том, что пожар был связан с судебным иском.



Прокурор Холли-Спрингс Ширли Байерс заявила, что церкви еще 10 апреля было выдано предписание о нарушении, когда около 40 человек собрались внутри и не были социально дистанцированы. При этом губернатор прямо не запрещал богослужения и классифицировал такие места, как церкви, как «необходимые» во всех государственных приказах о пребывании дома. Он призывал учреждения отправления культа использовать альтернативные варианты, такие как онлайн-сервисы.



Холли-Спрингс — это община с населением около 7600 человек в северной части штата, недалеко от границы с Теннесси, чуть более чем в 40 милях к юго-востоку от Мемфиса.



По состоянию на 21 мая в Миссисипи подтверждены 12 222 случая заболевания COVID-19 и 580 смертей.

