В Миссисипи сожгли церковь, которая, вопреки карантину, проводила службы
«Я убит горем и разъярен». Губернатор штата Миссисипи рассказал о поджоге церкви, которая не стала ограничивать посещение служб из-за коронавируса.
В ночь по среды на четверг в Холли-Спрингс огонь уничтожил первую пятидесятническую церковь. Прибывшие на место следователи обнаружили граффити на стоянке у собора: «Держу пари, что теперь вы останетесь дома, вы лицемеры», об этом сообщает 22 мая канал NBC.
I am heartbroken and furious. In Mississippi, a church was just burned to the ground. They had been trying to open services. There was graffiti on the lot which read “Bet you stay home now you hypocrites.”— Tate Reeves (@tatereeves) May 21, 2020
What is this pandemic doing to us? We need prayer for this country. pic.twitter.com/TdGHqs9evv
В своем твиттере губернатор написал, что церковь была «сожжена дотла»:
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы найти того, кто сжег эту церковь», — уверил глава штата.
Представитель религиозного учреждения Стивен Крэмптон заявил, то нет никаких сомнений в том, что пожар был связан с судебным иском.
Прокурор Холли-Спрингс Ширли Байерс заявила, что церкви еще 10 апреля было выдано предписание о нарушении, когда около 40 человек собрались внутри и не были социально дистанцированы. При этом губернатор прямо не запрещал богослужения и классифицировал такие места, как церкви, как «необходимые» во всех государственных приказах о пребывании дома. Он призывал учреждения отправления культа использовать альтернативные варианты, такие как онлайн-сервисы.
Холли-Спрингс — это община с населением около 7600 человек в северной части штата, недалеко от границы с Теннесси, чуть более чем в 40 милях к юго-востоку от Мемфиса.
По состоянию на 21 мая в Миссисипи подтверждены 12 222 случая заболевания COVID-19 и 580 смертей.