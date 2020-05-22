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22.05.2020 15:41
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В Миссисипи сожгли церковь, которая, вопреки карантину, проводила службы

«Я убит горем и разъярен». Губернатор штата Миссисипи рассказал о поджоге церкви, которая не стала ограничивать посещение служб из-за коронавируса.

В ночь по среды на четверг в Холли-Спрингс огонь уничтожил первую пятидесятническую церковь. Прибывшие на место следователи обнаружили граффити на стоянке у собора: «Держу пари, что теперь вы останетесь дома, вы лицемеры», об этом сообщает 22 мая канал NBC.

В своем твиттере губернатор написал, что церковь была «сожжена дотла»:

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы найти того, кто сжег эту церковь», — уверил глава штата.

Представитель религиозного учреждения Стивен Крэмптон заявил, то нет никаких сомнений в том, что пожар был связан с судебным иском.

Прокурор Холли-Спрингс Ширли Байерс заявила, что церкви еще 10 апреля было выдано предписание о нарушении, когда около 40 человек собрались внутри и не были социально дистанцированы. При этом губернатор прямо не запрещал богослужения и классифицировал такие места, как церкви, как «необходимые» во всех государственных приказах о пребывании дома. Он призывал учреждения отправления культа использовать альтернативные варианты, такие как онлайн-сервисы.

Холли-Спрингс — это община с населением около 7600 человек в северной части штата, недалеко от границы с Теннесси, чуть более чем в 40 милях к юго-востоку от Мемфиса.

По состоянию на 21 мая в Миссисипи подтверждены 12 222 случая заболевания COVID-19 и 580 смертей.

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Комментарии (9)

Nafanka
Вооооот КАК в ПЕРЕДОВЫХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах с Ковид- диссидентами поступают! А вы разнылись, что вас в парки гулять не пуЩают, да штрафы выписывают! ))) Нам ещё до ТАКИХ ВЫСОКОцивилизованных грести и грести на своих "галерах"! И НЕ факт, что догребём! )))
simak
Церковь необходима во всех случаях пребывания дома: это как? Необходима для разглядывания в подзорную трубу из окна?
W Bons
это м-м-м - щики сожгли , а , нет , три кита , нет , не эти , а , вспомнил , ку-клукс-клан , в южных штатах сплошные афроамериканцы в церквях поют и тусуются , я фильму про это смотрел заграничную
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