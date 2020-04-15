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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 20:15
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Дания и Германия смягчили коронавирусные ограничения. Копенгаген открыл школы, Берлин - непродовольственные магазины и музеи

Дания 15 апреля стала первой из европейских стран открыла школы принятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, сообщает The Local.

Пока начинают работу детские сады и школы для детей младше 11 лет, закрытые для посещения ещё 12 марта. Детей в одном из учебных заведений поприветствовала лично премьер-министр Дании Метте Фредриксен.

Занятия возобновляются пока примерно в 35% школ, остальные предполагается открыть к 20 апреля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, представила 15 апреля план вывода из режима самоизоляции Германии. Первыми могут радоваться владельцы небольших (до 800 кв. метров) непродовольственных магазинов, передаёт DW.

Непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров могут возобновить работу при условии соблюдения санитарных требований. Независимо от размера, разрешено принимать посетителей автосалонам, книжным и веломагазинам, разрешается работа музеев, библиотек и архивов, зоопарков и ботанических садов.

Большинство карантинных мер в Германии всё же сохранятся до 4 мая. До этой даты, по решению министерства внутренних ФРГ, оставят контроль на границах Германии с пятью соседними государствами - Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией остается.

Школы тоже начнут открываться с 4 мая — первыми учёбу оффлайн продолжат выпускные классы, затем и остальные.Однако о массовых мероприятия, согласно предварительному плану, придётся забыть до конца лета. Дальнейшие шаги по снятию карантина рассмотрят 30 апреля.

План действий по скоординированной отмене карантинных мер в Европе 15 апреля был представлен и в Еврокомиссии. ЕК описала критерии, которые должны быть учтены при снятии ограничительных мер, и принципы, по которым это нужно делать. Основная идея - ослаблять меры поэтапно и только в случае снижения числа инфицированных COVID-19.

В Дании, по данным Университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, 6 876 инфицированных и 309 летальных исходов. В Германии зафиксировано 132 718 случаев заражения, 3 592 человека умерли.

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Комментарии (7)

zemlinet
У нас и не закрывали часть д/с ... работают и будут работать дежурные группы по 20-30 чел. в каждой ... Но а магазины у нас и не закрывались вообще ...
А что кроме ресторанов и парикмахерских с салонами красоты у нас закрывалось???
SNOW
Первый этап учений завершён. Сейчас будут анализировать результаты, потом работа над ошибками, и затем второй этап.
260950411
Это подведение промежуточных итогов, ограничения на контакты, действовавшие в течение нескольких недель, продлены до 3 мая.
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