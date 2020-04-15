Занятия возобновляются пока примерно в 35% школ, остальные предполагается открыть к 20 апреля.

Пока начинают работу детские сады и школы для детей младше 11 лет, закрытые для посещения ещё 12 марта. Детей в одном из учебных заведений поприветствовала лично премьер-министр Дании Метте Фредриксен.

Дания 15 апреля стала первой из европейских стран открыла школы принятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, сообщает The Local.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, представила 15 апреля план вывода из режима самоизоляции Германии. Первыми могут радоваться владельцы небольших (до 800 кв. метров) непродовольственных магазинов, передаёт DW .

Непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров могут возобновить работу при условии соблюдения санитарных требований. Независимо от размера, разрешено принимать посетителей автосалонам, книжным и веломагазинам, разрешается работа музеев, библиотек и архивов, зоопарков и ботанических садов.

Большинство карантинных мер в Германии всё же сохранятся до 4 мая. До этой даты, по решению министерства внутренних ФРГ, оставят контроль на границах Германии с пятью соседними государствами - Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией остается.

Школы тоже начнут открываться с 4 мая — первыми учёбу оффлайн продолжат выпускные классы, затем и остальные.Однако о массовых мероприятия, согласно предварительному плану, придётся забыть до конца лета. Дальнейшие шаги по снятию карантина рассмотрят 30 апреля.

План действий по скоординированной отмене карантинных мер в Европе 15 апреля был представлен и в Еврокомиссии. ЕК описала критерии, которые должны быть учтены при снятии ограничительных мер, и принципы, по которым это нужно делать. Основная идея - ослаблять меры поэтапно и только в случае снижения числа инфицированных COVID-19.