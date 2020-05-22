Каждый второй россиянин выступает за амнистию к юбилею Победы

Половина россиян положительно относится к самой идее амнистии. По данным ВЦИОМ, которые 22 мая приводит РБК , 44% одобрили бы амнистию в честь 75-летия Победы.



Согласно итогам опроса, каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы.



39% респондентов «скорее одобряют» саму идею амнистии, а еще 11% поддержали бы её безусловно.



Чаще всего в поддержку амнистии высказывались мужчины, чем женщины (58% против 43%), и респонденты возрастной группы 18-24 года (63%). Меньше всего поддержки у этой идеи у людей старше 60 лет (44%).

