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22.05.2020 08:01
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Каждый второй россиянин выступает за амнистию к юбилею Победы

Половина россиян положительно относится к самой идее амнистии. По данным ВЦИОМ, которые 22 мая приводит РБК , 44% одобрили бы амнистию в честь 75-летия Победы.

Согласно итогам опроса, каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы.

39% респондентов «скорее одобряют» саму идею амнистии, а еще 11% поддержали бы её безусловно.

Чаще всего в поддержку амнистии высказывались мужчины, чем женщины (58% против 43%), и респонденты возрастной группы 18-24 года (63%). Меньше всего поддержки у этой идеи у людей старше 60 лет (44%).

За свободу для осужденных за экономические преступления небольшой тяжести - 67% всех респондентов. 44% допускают амнистию по делам о преступлениях небольшой тяжести, несущих угрозу безопасности человека, четверть опрошенных считают возможной распространить эту меру на аналогичные преступления средней тяжести.

Проект постановления об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был зарегистрирован в Госдуме в феврале, документ подготовил депутат от ЛДПР Сергей Иванов, при этом речь шла прежде всего об осужденных, которые воевали в Чечне и Афганистане, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС или имеют госнаграды. В марте законопроект об амнистии к 75-летию Победы также внес в Госдуму депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.

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Комментарии (11)

latnik
Опять опрос проводил Левада-центр, опять среди тысячи респондентов во всех регионах России, и опять объективная картина получается!
kuk-vasyusha
Если не первый, то каждый второй)))
hedgehog_
а я думаю лучше убийц выпускать. особенно серийных. их мало, а имитация доброго дела будет
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