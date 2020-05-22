FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +14
70.92р77.80р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 07:40
5
Печать

Врач предостерегла пациентов с коронавирусом от приема аспирина и анальгина

Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

«Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин», - цитирует Вереютина 22 мая РИА Новости.

По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы - головокружение, головная боль.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

MiniMask
Еще несколько дней назад по сети ходили статьи о пользе аспирина как средстве борьбы с одним из основных проявлений COVID - тромбоза, в том числе в легких.
Danik
заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина - она это где-то слышала? Невролог!? Заведующая психоневрологическим отделением!? Или все она терапевт!? Нервы чем лечат!?
fgh1
А врач не попутал анальгин и ибупрофеном? У анальгина такое же действие, как и у парацетамола - "Обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным" в отличии от ибупрофена с аспирином, у которых противовоспалительность стоит на первом месте.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний