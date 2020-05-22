Врач предостерегла пациентов с коронавирусом от приема аспирина и анальгина

Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

«Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин», - цитирует Вереютина 22 мая РИА Новости.