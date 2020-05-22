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22.05.2020 07:00
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Китай планирует в течение года полностью ликвидировать бедность и выстроить общество средней зажиточности

Китай, несмотря на эпидемию коронавируса и ее негативное влияние на экономику, намерен в этом году полностью ликвидировать бедность, говорится в докладе, зачитанном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на открытии сессии главного законодательного органа страны.

«Мы одержим победу в борьбе с бедностью», - цитирует премьера 22 мая РИА Новости.

Он также сообщил, что власти в этом году намерены активно реализовывать меры по сокращению уровня бедности и возрождению сельских районов, обеспечить их снабжение наиболее важными товарами и повысить стандарты и условия жизни в сельской местности.

Несмотря на эпидемию, довольно серьезные потери и испытания для китайской экономики, руководство страны не отказалось от выполнения цели по ликвидации бедности. До конца года Китаю необходимо избавиться от нищеты в более чем 1 тысяче деревень, которые испытывают наибольшие проблемы. Таким образом Китай должен выстроить общество средней зажиточности и стать первым государством в мире, которое ликвидировало на своей территории такой феномен как нищета.

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Комментарии (1)

Артем Блажко
А позвольте: Первым государством в мире, победившим нищету, был Советский Союз!
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