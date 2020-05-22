Китай планирует в течение года полностью ликвидировать бедность и выстроить общество средней зажиточности

Китай, несмотря на эпидемию коронавируса и ее негативное влияние на экономику, намерен в этом году полностью ликвидировать бедность, говорится в докладе, зачитанном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на открытии сессии главного законодательного органа страны.

«Мы одержим победу в борьбе с бедностью», - цитирует премьера 22 мая РИА Новости.

Он также сообщил, что власти в этом году намерены активно реализовывать меры по сокращению уровня бедности и возрождению сельских районов, обеспечить их снабжение наиболее важными товарами и повысить стандарты и условия жизни в сельской местности.