«Мы всегда имеем какой-то план Б». Россия готова ответить на выход США из договора по открытому небу
У России есть понимание того, как действовать в ответ на выход США из договора по открытому небу. Об этом 21 мая заявил ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, отвечая на вопрос об ответных действиях России на выход США из этого договора.
«Мы всегда имеем какой-то план Б. США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент», - цитирует агентство Ермакова.
Официального уведомления Вашингтона Москва ещё не получала. Как ранее писала газета New Yourk Times, США намерены оповестить Россию о своём выходе из договора 22 мая. Агентство Associated Press также сообщило, что США уже поставили в известность о своём намерении международных партнёров по договору.
«США уже не в первый раз пытаются представить дело так, что Россия что-то нарушает, чтобы считать это основаниями для своего выхода из договоренностей по контролю над вооружениями. Мы готовы к равноправному взаимодействию с США», - прокомментировал представитель МИД. Однако на вопрос о том, готова и Россия выйти из договора вслед за США, он ответил уклончиво, сказав, что нужно дождаться официального заявления Штатов.
Договор по открытому небу предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.