«Мы всегда имеем какой-то план Б». Россия готова ответить на выход США из договора по открытому небу

У России есть понимание того, как действовать в ответ на выход США из договора по открытому небу. Об этом 21 мая заявил ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, отвечая на вопрос об ответных действиях России на выход США из этого договора.

«Мы всегда имеем какой-то план Б. США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент», - цитирует агентство Ермакова.

