NYT: США выходят из договора по открытому небу. Лавров предупреждал о таком исходе
Президент США не намерен продлевать международный договор 2002 года, который разрешал полеты не вооруженных разведывательных самолетов стран-участиц в воздушном пространстве друг друга. Об этом 21 мая сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.
«Президент Трамп решил отказаться от еще одного важного соглашения о контроле над вооружениями и сообщит России в пятницу (22 мая), что Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу», — передаёт NYT.
Американская сторона была недовольна тем, что Москва якобы нарушала условия договора, не разрешая полеты над определенными территориями. С другой стороны, ранее Пентагон и американские спецслужбы заподозрили, что российские самолеты используют полеты в рамках соглашения, чтобы «наметить критическую американскую инфраструктуру».
Глава МИД России Сергей Лавров уже предупреждал, что договор «находится под угрозой». «Мы бы очень хотели, чтобы он продолжал действовать, хотя бы на период пятилетнего продления для того, чтобы все новые идеи, которые вбрасываются в дискуссию о стратстабильности, на современном этапе можно было бы рассмотреть без спешки, с участием всех тех, кто готов в разговоре принимать участие», — приводило слова министра РИА Новости.