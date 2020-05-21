NYT: США выходят из договора по открытому небу. Лавров предупреждал о таком исходе

Президент США не намерен продлевать международный договор 2002 года, который разрешал полеты не вооруженных разведывательных самолетов стран-участиц в воздушном пространстве друг друга. Об этом 21 мая сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.



«Президент Трамп решил отказаться от еще одного важного соглашения о контроле над вооружениями и сообщит России в пятницу (22 мая), что Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу», — передаёт NYT.

Американская сторона была недовольна тем, что Москва якобы нарушала условия договора, не разрешая полеты над определенными территориями. С другой стороны, ранее Пентагон и американские спецслужбы заподозрили, что российские самолеты используют полеты в рамках соглашения, чтобы «наметить критическую американскую инфраструктуру».