Георгий Полтавченко: Переезд ОСК в Петербург состоится вне зависимости от эпидемии
Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко в колонке на «Фонтанке» подтвердил, что ее переезд в Петербург состоится. Ранее стало известно, что головной офис ждут на Васильевском.
По словам Полтавченко, корпорация вернется в Петербург вне зависимости от того, как будет складываться экономическая и эпидемическая ситуация. По его словам, в портфеле корпорации контракты на сумму свыше 320 миллиардов рублей по созданию гражданских и коммерческих судов. Кроме того, найден заказчик на уже построенный первенец гражданского речного круизного флота — судно «Мустай Карим»; в этом году оно должно начать свою первую навигацию по рекам России.
О переезде ОСК в Петербург стало известно в прошлом году. В качестве адреса рассматривались бывшие помещения смольнинских комитетов в переулке Антоненко и на Вознесенском проспекте. В итоге корпорации были переданы помещения на Антоненко. Стоимость переезда оценивалась почти в полтора миллиарда рублей, первый этап рассчитывали завершить летом. По данным «Коммерсанта», основные подразделения решено перевезти в бизнес-центр «Сенатор» на 17-й линии Васильевского острова.
Подробнее о переезде ОСК в Петербург читайте в колонке Георгия Полтавченко на «Фонтанке».