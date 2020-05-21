Георгий Полтавченко: Переезд ОСК в Петербург состоится вне зависимости от эпидемии

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко в колонке на «Фонтанке» подтвердил, что ее переезд в Петербург состоится. Ранее стало известно, что головной офис ждут на Васильевском.

По словам Полтавченко, корпорация вернется в Петербург вне зависимости от того, как будет складываться экономическая и эпидемическая ситуация. По его словам, в портфеле корпорации контракты на сумму свыше 320 миллиардов рублей по созданию гражданских и коммерческих судов. Кроме того, найден заказчик на уже построенный первенец гражданского речного круизного флота — судно «Мустай Карим»; в этом году оно должно начать свою первую навигацию по рекам России.