Опубликовано расписание ЕГЭ по всем предметам

Определены даты ЕГЭ по всем предметам. Сроки проведения экзамена для выпускников 21 мая сообщили в Рособрнадзоре.

Согласно появившейся информации, в первый день, 29 июня, пройдёт ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Для экзамена по русскому языку в этом году выделили две даты — 2 и 3 июля, 6 июля пройдёт аттестация по математике.

Историю и физику выпускники сдают 9 июля, химию и обществознание — 13 июля, биологию — 16 июля, а иностранные языки — 16, 18 и 20-го числа.

Из-за пандемии коронавируса в стране сдавать ЕГЭ в этом году будут только поступающие в вузы. Аттестаты школьники получат без экзаменов.