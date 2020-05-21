Ждали в октябре: Балтзавод получил многострадальный 245-тонный турбогенератор для атомного «Урала»
Кировский завод сообщил о том, что отгрузил на Балтийский завод главный турбогенератор правого борта для серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 22220.
Как рассказали на Кировском заводе 21 мая, агрегат мощностью 36 МВт представляет собой двухцилиндровую турбину и генератор, установленные на опорные конструкции, с паро- и маслопроводами, паровыми клапанами и площадками обслуживания. Весит изделие 245 тонн.
Как уточнили «Фонтанке» на Балтзаводе, агрегат уже получили и в понедельник будут грузить на заказ. Правда, ожидался он еще в октябре прошлого года. Дело по штрафным санкциям и срывам сроков сейчас в суде.
В 2017–2019 годах «Киров-Энергомаш», входящий в состав группы «Кировский завод», отгрузил паротурбинные установки для атомоходов «Арктика» и «Сибирь». В настоящее время идет изготовление турбоагрегатов для третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22220 по контракту от 18 сентября 2019 года.