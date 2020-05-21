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21.05.2020 16:59
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«Рекордная для медиарынка сумма». «Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 миллиарда рублей

Компания «Роснефть» оценила ущерб от заголовка «РБК» в 43 миллиарда рублей. Как 21 мая сообщили представители редакции, это «рекордная для медиарынка сумма». Определяясь с ней, корпорация сравнила динамику своих акций с отраслевым индексом ММВБ.

Причиной иска стало название материала о том, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», стало владельцем 80% Национальном нефтяном консорциуме. Как уверяют в «Роснефти» первый заголовок, который звучал как «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"», ввёл в заблуждение общественность, игроков рынка и регуляторов и нанесл ущерб деловой репутации. Журналисты поменяли название материала после уточняющих комментариев.

«Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который «Роснефть» смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции. Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру "Росзарубежнефти", получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт», – выразил позицию издания руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев.

О том, что журналисты собираются отстаивать свою позицию и уверены в объективности опубликованной информации, издание объявило ещё накануне.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
это вам не мышь в пшене ))
klapaucius
Присудить им компенсацию морального ущерба в размере 3.62 руб и довольно.
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