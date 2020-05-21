«Рекордная для медиарынка сумма». «Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 миллиарда рублей

Компания «Роснефть» оценила ущерб от заголовка «РБК» в 43 миллиарда рублей. Как 21 мая сообщили представители редакции, это «рекордная для медиарынка сумма». Определяясь с ней, корпорация сравнила динамику своих акций с отраслевым индексом ММВБ.

Причиной иска стало название материала о том, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», стало владельцем 80% Национальном нефтяном консорциуме. Как уверяют в «Роснефти» первый заголовок, который звучал как «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"», ввёл в заблуждение общественность, игроков рынка и регуляторов и нанесл ущерб деловой репутации. Журналисты поменяли название материала после уточняющих комментариев.