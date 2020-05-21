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21.05.2020 13:56
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Неизвестный на Chevrolet Cruze выехал в лоб бензовозу под Киришами и погиб

Тяжелое ДТП с участием бензовоза произошло утром 21 мая в Киришском районе Ленинградской области. В аварии погиб один из водителей.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:40 на 13-м километре автодороги Кириши - Будогощь - Смолино столкнулись автомобиль Chevrolet Cruze и бензовоз КАМАЗ. По предварительным данным, неустановленный водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу на левом закруглении дороги и столкнулся с грузовиком.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-97001986_75801" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Ленинградская область»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Ленинградская область»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-97001986_75801" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Ленинградская область»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Ленинградская область»

В результате аварии водитель «Шевроле» погиб на месте. На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область», видно, что бензовоз от удара съехал с дороги в кювет, и у него сильно повреждена кабина.

«ДТП и ЧП | Ленинградская область»

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