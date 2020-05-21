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21.05.2020 13:37
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Источник: В петербургском цирке — новый директор. Ресторатор Казбек Боллоев поможет Илье Ляхову

В петербургском цирке Чинизелли появилась новая должность — исполнительного директора. Казбек Боллоев возьмет на себя часть функций нынешнего директора Ильи Ляхова. Тот же станет директором, ответственным за стратегическое планирование.

Об этом «Фонтанке» 21 мая сообщили источники в цирке. По их словам, собрание коллектива, где было объявлено о назначении, прошло 18 мая. На него пригласили начальников и руководителей отделов учреждения, а также некоторых других сотрудников.

По словам собеседников «Фонтанки», Казбек Боллоев ранее с цирковым миром был не связан. Система СПАРК отмечает, что Боллоев руководит ООО «Каст»; основной вид деятельности компании обозначен как «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Кроме того, новый руководитель цирка указан как совладелец ООО «Управление недвижимостью», которое работает в сфере автомобильного грузового транспорта. В прошлом Боллоев являлся президентом АО «БТК Групп» бизнесмена Таймураза Боллоева.

«Фонтанка» задала вопрос в пресс-службу Росгосцирка, но ответа и официальных подтверждений пока не получила.

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