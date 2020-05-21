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21.05.2020 13:19
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«Поделитесь антителами с коллегами». Спикер Госдумы Володин призвал переболевших COVID-19 депутатов помочь здоровым парламентариям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая заседание нижней палаты Федерального собрания в четверг, 21 мая, сообщил, что из 450 депутатов новой коронавирусной инфекцией заразились не только четверо парламентариев, о которых было известно раньше. Володин уточнил, что тестирование всего депутатского корпуса показало, что болезнь уже перенесли несколько депутатов из ЛДПР, «Единой России» и КПРФ.

«Из четырёх больных из больницы выписались трое. Один депутат находится в больнице (Оксана Пушкина. — Прим.ред.). Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но и есть те, кто по итогам теста… увидели, что они ранее болели. У них обнаружены антитела. Таких депутатов пять человек. Убедительная просьба: почувствовали недомогание — лучше побудьте в самоизоляции. У нас есть возможность дистанционно участвовать в работе комитетов. За исключением в пленарных заседаниях. Фамилии называть не буду, не имею права, но экспресс-тест показал, что у нас выявлены депутаты, которые заболели. Ни в коем случае нельзя так относиться к своим коллегам и обязанностям. Иначе мы можем не собраться, поставить под удар решения, которые ждут люди. Давайте пройдём все эти вызовы, а потом уже дадим слабину», — сказал Володин с улыбкой.

Трансляция заседания идёт на сайте Госдумы.

Вячеслав Володин
Вячеслав ВолодинФото: скриншот/duma.gov.ru

При этом председатель Государственной думы заявил, что последствия от коронавируса останутся с нами навсегда, и призвал переболевших поделиться антителами.

«Коронавирус изменил нашу жизнь не на день и не на месяц. Внёс изменения в будущее очень серьёзные. Эти изменения будут неотъемлемой частью нашей жизни. Ну а те, кто приобрёл антитела, обязательно поделитесь с теми, кто ждёт этой поддержки и помощи. Из тех, кто приобрёл такие антитела, больше всего повезло ЛДПР, «ЕР» и КПРФ. Их представители, пройдя тест, показали, что такие антитела у них есть», — заявил Вячеслав Володин.

Ранее депутаты Госдумы пытались отпугнуть коронавирус от себя с помощью специальных значков на лацканах своих пиджаков.

Накануне стало известно, что коронавирус добрался и до верхней палаты ФС. В Совете Федерации заболели пять сенаторов.

Коронавирусом также заболели министр образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, глава кабинета министров Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Вячеслав Володин
Вячеслав ВолодинФото: скриншот/duma.gov.ru

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Комментарии (1)

Kot Piter
Володину не нравится, что полстраны ждёт, когда они там все передохнут?
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