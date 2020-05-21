Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая заседание нижней палаты Федерального собрания в четверг, 21 мая, сообщил, что из 450 депутатов новой коронавирусной инфекцией заразились не только четверо парламентариев, о которых было известно раньше. Володин уточнил, что тестирование всего депутатского корпуса показало, что болезнь уже перенесли несколько депутатов из ЛДПР, «Единой России» и КПРФ.



«Из четырёх больных из больницы выписались трое. Один депутат находится в больнице (Оксана Пушкина. — Прим.ред.). Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но и есть те, кто по итогам теста… увидели, что они ранее болели. У них обнаружены антитела. Таких депутатов пять человек. Убедительная просьба: почувствовали недомогание — лучше побудьте в самоизоляции. У нас есть возможность дистанционно участвовать в работе комитетов. За исключением в пленарных заседаниях. Фамилии называть не буду, не имею права, но экспресс-тест показал, что у нас выявлены депутаты, которые заболели. Ни в коем случае нельзя так относиться к своим коллегам и обязанностям. Иначе мы можем не собраться, поставить под удар решения, которые ждут люди. Давайте пройдём все эти вызовы, а потом уже дадим слабину», — сказал Володин с улыбкой.