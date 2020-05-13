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13.05.2020 18:21
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Депутаты Госдумы надели значки в виде креста. Так они пытаются защититься от коронавируса, предположил Володин

На лацканах пиджаков многих депутатов Госдумы на заседании 13 мая красовались значки в форме белого креста на чёрном фоне, среди носителей таковых — глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Как следует из ироничных объяснений спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, парламентарии считают, что этот аксессуар поможет отпугнуть коронавирус, пишет «Интерфакс».

Фото: с официального сайта Госдумы

С вопросом о смысле значков обратился депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков. По его словам, он наблюдает новинку на груди коллег уже в течение нескольких дней и не понимает, зачем депутатам что-то ещё, помимо депутатского значка.

«Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, — пришёл на помощь спикер Госдумы Володин. — Но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус».

В пресс- службе Государственной думы позже подчеркнули, что «диалог состоялся в шуточной форме». «И это было не официальное заявление, а предположение председателя».

Госдума не ушла на самоизоляцию, а лишь ограничила число очных совещаний. Ранее спикер сообщил, что коронавирусом заразились два депутата от фракции КПРФ, три депутата — от «Единой России». 13 мая о выявленном COVID-19 рассказала Оксана Пушкина («Единая Россия»).

Напомним, ранее блокатор вирусов в виде бейджа носил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако позже он его снял. О госпитализации Пескова с коронавирусом стало известно 12 мая. От него заразилась и жена Татьяна Навка.

Фото: с официального сайта Госдумы

Напомним, ранее диагноз «коронавирус» подтвердился у Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой. Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции, о его здоровье в ведомстве говорить отказываются.

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Комментарии (16)

Владимир Максимов
Какая прелесть! Как в средние века. Такие же "умные люди".
Звездочёт
А где значки с полумесяцем? С менорой? С Буддой и всеми остальными? Мы же многоконфессиональное государство. Призовём уж всех богов, коли Минздрав и Роспотребнадзор не справляются.
Павел Михайлов
и ЭТИ люди нами руководят?
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