Депутаты Госдумы надели значки в виде креста. Так они пытаются защититься от коронавируса, предположил Володин

На лацканах пиджаков многих депутатов Госдумы на заседании 13 мая красовались значки в форме белого креста на чёрном фоне, среди носителей таковых — глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Как следует из ироничных объяснений спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, парламентарии считают, что этот аксессуар поможет отпугнуть коронавирус, пишет «Интерфакс» .

С вопросом о смысле значков обратился депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков. По его словам, он наблюдает новинку на груди коллег уже в течение нескольких дней и не понимает, зачем депутатам что-то ещё, помимо депутатского значка.

«Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, — пришёл на помощь спикер Госдумы Володин. — Но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус».

В пресс- службе Государственной думы позже подчеркнули, что «диалог состоялся в шуточной форме». «И это было не официальное заявление, а предположение председателя».

Госдума не ушла на самоизоляцию, а лишь ограничила число очных совещаний. Ранее спикер сообщил, что коронавирусом заразились два депутата от фракции КПРФ, три депутата — от «Единой России». 13 мая о выявленном COVID-19 рассказала Оксана Пушкина («Единая Россия»).

Напомним, ранее блокатор вирусов в виде бейджа носил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако позже он его снял. О госпитализации Пескова с коронавирусом стало известно 12 мая. От него заразилась и жена Татьяна Навка.