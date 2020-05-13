Песков рассказал о «кровожадном вирусе», которым заразился от коллеги в Кремле

Подробностями своей госпитализации Песков поделился в беседе с «Коммерсантом» 13 мая. Он объяснил, что на самоизоляцию ушел 1 мая, когда пришел положительный тест на коронавирус. Песков полагает, что заразился от коллеги. Через несколько дней с начала карантина он и его супруга Татьяна Навка почувствовали жар и ломоту, но оставались дома. Затем оба сделали компьютерную томографию легких и отправились в больницу, так как у них была диагностирована двусторонняя пневмония.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом и как из-за эпидемии изменится рабочий процесс Кремля.

«В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», - рассказал заместитель главы президентской администрации. Он также вспомнил про якобы защищающий от вирусов бейджик, который перестал носить после историй о его реальном вреде. Он не исключил, что зря послушался журналистов.

По словам Пескова, ему обидно из-за того что вся семья полтора месяца соблюдала режим самоизоляции, но проникновения в его дом вируса избежать не удалось, хотя на его работе принимались все меры предосторожности. Вирус опасен, а уберечься от него очень сложно. «Все мы ждем лекарство подтвержденное, вакцину, ждем, когда кривая эпидемии пойдет вниз и спустится до минимума, но понятно, что какие-то очаги будут вспыхивать и дальше. Нам жить с различными коронавирусами предстоит всегда. Собственно, мы с ними и жили, просто каждый следующий становится все агрессивней. Это же живые организмы, они отвоевывают себе место для жизни на Земле», - обрисовал будущее Песков.

Тактику своего лечения Песков не раскрыл, но отметил что, например, премьер-министр Михаил Мишустин идет на поправку. Как и главе кабмина, Пескову пришлось передать все дела заместителю. Его управление работает, хотя «многие люди сидят дома на карантине» из-за контакта с ним.

Пресс-секретарь также вновь повторил, что последний раз очно встречался с президентом больше месяца назад. Не контактировать лично позволяет режим видеоконференций. «Я думаю, что многие элементы этой быстрой дистанционной работы стоит использовать и дальше», - поделился планами Песков.

О болезни пресс-секретаря президента и его супруги Татьяны Навки стало известно накануне.