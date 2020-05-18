«Живот давно стал сине-зелено-черным». Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, как проходит её лечение от коронавируса
Депутат и телеведущая, которая неделю назад заявила о том, что заразилась Covid-19, на своей странице в Instagram 18 мая рассказала, как проходит лечение.
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#хроникамоейкороны Седьмой день. Самая неприятная процедура-по два укола в живот противотромбозного препарата. Утром и вечером. Острая боль начинается уже после того,как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным. Тромбоз, который считают еще одним осложнением коронавируса, был выявлен у части заболевших. У них происходило загущение крови, в сосудах образовывались тромбы. Это, в свою очередь, оказывало влияние на дыхательные функции организма и влияло на обоняние. Пока что ученые не могут объяснить связь между коронавирусом и тромбообразованием, но похоже, что она есть. #covid_19 🦠 #будьтездоровы ☀️
«Седьмой день. Самая неприятная процедура — по два укола в живот противотромбозного препарата. Утром и вечером. Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным. Тромбоз, который считают еще одним осложнением коронавируса, был выявлен у части заболевших. У них происходило загущение крови, в сосудах образовывались тромбы. Это, в свою очередь, оказывало влияние на дыхательные функции организма и влияло на обоняние. Пока что ученые не могут объяснить связь между коронавирусом и тромбообразованием, но похоже, что она есть», — описывает течение болезни и лечение Пушкина.
Сегодня же помощник спикера нижней палаты российского парламента сообщила, что на 18 мая шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом.