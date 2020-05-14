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14.05.2020 15:31
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«Поправился уже». Министр образования России рассказал о перенесенном коронавирусе

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков по видеосвязи принял участие в совещании по поводу развития генетических технологий в стране, рассказав, что больше не болеет COVID-2019.

Фото: minobrnauki.gov.ru

«Поправился уже и включился в работу активно», — заявил 14 мая Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

Президент отметил, что диагностированный COVID-2019 у министра «не был секретом». Владимир Путин заверил, что во время болезни Фальков «следил за тем, что происходит».

Министр образования — далеко не единственный представитель правительства, который заразился коронавирусом. Так, 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об обнаруженном у него COVID-2019. Затем вирус добрался до пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра культуры Ольги Любимовой, а также пяти депутатов Госдумы, среди которых была и Оксана Пушкина. Любимова сегодня также сообщила о том, что уже выздоровела и приступила к работе.

Фото: minobrnauki.gov.ru

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Комментарии (1)

hedgehog_
сезонный орви и ложноположительный результат непонятно какого теста и ты уже модный. ты уже в тренде.
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