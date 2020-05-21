Спустя пять месяцев полиция задержала того, кто попал посетителю «Токио Сити» в голову не целясь

Любителя ходить по ресторанам с пистолетом задержали в Петербурге спустя пять месяцев после его дебоша. Декабрьскую встречу с ним на всю жизнь запомнил посетитель «Токио Сити».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая, накануне у одного из домов по улице Маршала Захарова полицейские задержали 40-летнего уроженца Дагестана.

По предварительной версии, в конце декабря прошлого года, находясь в зале ресторана на Доблести, он поссорился с одним из посетителей. В ходе конфликта выходец с Кавказа ударил оппонента рукояткой пистолета, отчего оружие непроизвольно выстрелило. Пуля зацепила по касательной голову противника. Его госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой травмой головы. Что до стрелка, то тот успел скрыться до приезда сотрудников полиции.

