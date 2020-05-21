Спустя пять месяцев полиция задержала того, кто попал посетителю «Токио Сити» в голову не целясь
Любителя ходить по ресторанам с пистолетом задержали в Петербурге спустя пять месяцев после его дебоша. Декабрьскую встречу с ним на всю жизнь запомнил посетитель «Токио Сити».
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая, накануне у одного из домов по улице Маршала Захарова полицейские задержали 40-летнего уроженца Дагестана.
По предварительной версии, в конце декабря прошлого года, находясь в зале ресторана на Доблести, он поссорился с одним из посетителей. В ходе конфликта выходец с Кавказа ударил оппонента рукояткой пистолета, отчего оружие непроизвольно выстрелило. Пуля зацепила по касательной голову противника. Его госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой травмой головы. Что до стрелка, то тот успел скрыться до приезда сотрудников полиции.
Ранее возбужденное уголовное дело по 213 статье УК РФ (хулиганство) переквалифицировано на 111 статью УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.