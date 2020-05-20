Велошеринг появится в Петербурге в конце мая. Начнут с Васильевского острова, центра и северных районов

Как сообщили «Фонтанке» в КРТИ, 20 мая прошло профильное совещание по вопросу велопроката. В стартовую зону войдут Васильевский остров, Петроградский остров, часть Калининского, Красногвардейского, Центрального, Адмиралтейского и Приморского районов, а также парк 300-летия Санкт-Петербурга, Крестовский и Елагин остров. Предполагается, что на первом этапе будет представлено более 500 велосипедов, в июле их количество увеличат до тысячи с небольшим. «При благоприятном стечении обстоятельств в планах у компании «Смарт Групп» к лету 2021 года запустить порядка 2000–3000 прокатных велосипедов SmartBike, а в сезоне 2022 года запустить порядка 4000–5000 шеринговых мобильных транспортных средств на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая велосипеды, электровелосипеды и скутеры», — подчеркнули в комитете.

Велошеринговая компания «Смарт Групп» начнет работу в Санкт-Петербурге в конце мая 2020 года. На первом этапе будет доступно 500 велосипедов.

О том, что в городе обкатывают систему велошеринга, сообщалось и ранее, «полигоном» стала велополоса на Фонтанке. Это не первый подход Смольного к снаряду. В прошлом году сообщалось, что в город придет проект «Велобайк», который уже работает в Москве. А еще раньше рассчитывали на китайский шеринг Mobike; однако после поглощения Mobike китайским доставщиком еды Meituan Diapping идея была заморожена.

Ранее стало известно, что станционный велопрокат «Велогород» уходит из Петербурга. Это связано со слабыми результатами системы.