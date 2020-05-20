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20.05.2020 18:33
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Финские пограничники рассказали, кто пересёк российско-финляндскую границу 66 тысяч раз за два месяца ограничений

В условиях ограничения движения через границу России и Финляндии около 95% приходится на грузоперевозки, а оставшиеся 5% - это перевозки пассажиров, состоящие, в основном, из «возвращенцев». Об этом Фонтанке 20 мая рассказали в пресс-службе Пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии.

Как уточнили в ведомстве, всего с момента «прикрытия» границы, 19 марта, по 19 мая было зафиксировано менее 66 тысяч пересечений, тогда как при нормальном турпотоке в прошлом году за этот же период показатель составил 1,31 млн, то есть на 95% больше. Большинство из тех, кого пустили из страны в страну, - россияне (89%). Доля финнов составила менее 4%, а иностранных граждан - 7%. Последние - это, в основном, граждане и постоянные резиденты ЕС и стран Шенгенского соглашения, которые возвращались на родину транзитом.

Помимо водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто возвращается домой, пересечь границу могут, например, люди, нуждающиеся в неотложном лечении (например, продолжение курса по лечению серьёзного заболевания), которое было начато финским врачом и не может быть продолжено в России.

«На данный момент ограничения с финской стороны действуют до 14.06.2020. Правительство примет решение об их возможном продлении в соответствии с текущей ситуацией», - сообщили в Погранохране.

© Фонтанка.Ру

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