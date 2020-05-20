Финские пограничники рассказали, кто пересёк российско-финляндскую границу 66 тысяч раз за два месяца ограничений

В условиях ограничения движения через границу России и Финляндии около 95% приходится на грузоперевозки, а оставшиеся 5% - это перевозки пассажиров, состоящие, в основном, из «возвращенцев». Об этом Фонтанке 20 мая рассказали в пресс-службе Пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии.

Как уточнили в ведомстве, всего с момента «прикрытия» границы, 19 марта, по 19 мая было зафиксировано менее 66 тысяч пересечений, тогда как при нормальном турпотоке в прошлом году за этот же период показатель составил 1,31 млн, то есть на 95% больше. Большинство из тех, кого пустили из страны в страну, - россияне (89%). Доля финнов составила менее 4%, а иностранных граждан - 7%. Последние - это, в основном, граждане и постоянные резиденты ЕС и стран Шенгенского соглашения, которые возвращались на родину транзитом.