В Приморском районе продолжаются утиные истории. Птенцы неудачно исследовали теплосеть
Утята попали в переделку в Приморском районе Петербурга. Но их маме удалось найти общий язык с людьми и позвать на помощь.
Встревоженную утку прохожие заметили на углу проспектов Авиаконструкторов и Шуваловского 20 мая. Птица плавала в болотце и громко крякала. Горожане прислушались к пернатой и, переведя с утиного на человеческий, поняли, что речь идёт о просьбе о помощи. Рядом с канавой пролегает теплосеть. Оказалось, что в небольшой зазор между землей и трубами провалились несколько утят.
Петербуржцы обратились в МЧС и к зоозащитникам, а также в ГУП «ТЭК». Оперативно откликнулись теплоэнергетики. «Бригада под руководством мастера Алексея Хомякова прибыла на место инцидента около 13 часов 20 мая. Сварщики разрезали железо, спустились по лестнице и достали шестерых птенцов. Малышей доставили к маме-утке, которая взволнованно бегала рядом с остальными утятами. Специалисты закрыли зазоры, куда упали утята», — рассказали на предприятии.
Накануне на Мебельной улице петербурженки эвакуировали в безопасное место 11 утят. Их мама бежала следом за людьми.