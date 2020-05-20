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20.05.2020 17:44
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В Приморском районе продолжаются утиные истории. Птенцы неудачно исследовали теплосеть

Утята попали в переделку в Приморском районе Петербурга. Но их маме удалось найти общий язык с людьми и позвать на помощь.

Встревоженную утку прохожие заметили на углу проспектов Авиаконструкторов и Шуваловского 20 мая. Птица плавала в болотце и громко крякала. Горожане прислушались к пернатой и, переведя с утиного на человеческий, поняли, что речь идёт о просьбе о помощи. Рядом с канавой пролегает теплосеть. Оказалось, что в небольшой зазор между землей и трубами провалились несколько утят.

Фото: скриншот видео//instagram.com/annakuntcevich
Фото: пресс-служба ГУП ТЭК
Фото: пресс-служба ГУП ТЭК

Петербуржцы обратились в МЧС и к зоозащитникам, а также в ГУП «ТЭК». Оперативно откликнулись теплоэнергетики. «Бригада под руководством мастера Алексея Хомякова прибыла на место инцидента около 13 часов 20 мая. Сварщики разрезали железо, спустились по лестнице и достали шестерых птенцов. Малышей доставили к маме-утке, которая взволнованно бегала рядом с остальными утятами. Специалисты закрыли зазоры, куда упали утята», — рассказали на предприятии.

Накануне на Мебельной улице петербурженки эвакуировали в безопасное место 11 утят. Их мама бежала следом за людьми.

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Комментарии (6)

alexber2
как хорошо, что всё хорошо.
krasnonosov
Утки по-пекински захотелось.
Сергей Шевчук
Молодцы работники ГУП ТЭК, люди откликнулись на беду .
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