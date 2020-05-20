Утята попали в переделку в Приморском районе Петербурга. Но их маме удалось найти общий язык с людьми и позвать на помощь.



Встревоженную утку прохожие заметили на углу проспектов Авиаконструкторов и Шуваловского 20 мая. Птица плавала в болотце и громко крякала. Горожане прислушались к пернатой и, переведя с утиного на человеческий, поняли, что речь идёт о просьбе о помощи. Рядом с канавой пролегает теплосеть. Оказалось, что в небольшой зазор между землей и трубами провалились несколько утят.

