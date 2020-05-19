11 утят перенесли петербурженки с Мебельной улицы на берег Лахтинского разлива. Утка-мать бежала следом
Свидетельницей трогательной картины стала жительница Приморского района Петербурга Наталья. Утром 19 мая одиннадцать утят переезжали с Мебельной улицы на берег Лахтинского разлива. Две женщины несли их в коробке и не забывали останавливаться, чтобы мама выводка не потерялась в пути.
«Утром на ул. Мебельной наблюдала странную компанию: две дамы с картонной коробкой шли то быстрее, то медленнее, постоянно оглядывались. Оказалось, что это была эвакуация утят (11 штук!) в более безопасное место. Утята ехали в коробке, а утка-мама шла пешком, причем если дети переставали пищать, то она притормаживала», — рассказала свидетельница.
Наталья добавила, что сторож на стройке открыл проход, чтобы спасительницы и их подопечные могли скорее оказаться у воды.