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20.05.2020 16:19
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Курганские фермеры спасают животных петербургского шапито сотнями килограммов продуктов. Труппа застряла из-за коронавируса

Животным из петербургского шапито «Виват», застрявшего в Кургане из-за коронавируса, помогли едой местные фермеры. Как 20 мая сообщили в региональном оперштабе, предприниматели передали труппе 50 килограммов овощей и фруктов, 300 килограммов овса, 80 дробленки и 20 пеляди. Для хищников в цирке есть двухнедельный запас мяса.

По словам директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Саркисова, на просьбу доставить хотя бы какие-нибудь продукты откликнулись арендаторы лесных участков и предприниматели. Крупы, мясо и овощи в цирк до этого приносили и простые горожане.

Труппа бродячего цирка приехала в Курган на гастроли 22 февраля, однако не смогла вернуться в Петербург из-за коронавирусных ограничений. Режим повышенной готовности в регионе ввели 16 марта. Артисты выступают с тремя львицами, лошадьми и 12 собаками. Вместе с животными в коронавирусном плену оказались восемь сотрудников.

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Комментарии (2)

AGP
Запретить на*** эти бродячие цирки, да передвижные зоопарки!
krasnonosov
Что за цирк такой скудный: волки, лошади, собаки и всё? Раньше в каждой деревне было не по одному такому цирку помимо свиней, медведей, кур, лисиц и коров.
Понимаю цирк со слонами там, бегемотами...
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