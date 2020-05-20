Курганские фермеры спасают животных петербургского шапито сотнями килограммов продуктов. Труппа застряла из-за коронавируса
Животным из петербургского шапито «Виват», застрявшего в Кургане из-за коронавируса, помогли едой местные фермеры. Как 20 мая сообщили в региональном оперштабе, предприниматели передали труппе 50 килограммов овощей и фруктов, 300 килограммов овса, 80 дробленки и 20 пеляди. Для хищников в цирке есть двухнедельный запас мяса.
По словам директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Саркисова, на просьбу доставить хотя бы какие-нибудь продукты откликнулись арендаторы лесных участков и предприниматели. Крупы, мясо и овощи в цирк до этого приносили и простые горожане.
Труппа бродячего цирка приехала в Курган на гастроли 22 февраля, однако не смогла вернуться в Петербург из-за коронавирусных ограничений. Режим повышенной готовности в регионе ввели 16 марта. Артисты выступают с тремя львицами, лошадьми и 12 собаками. Вместе с животными в коронавирусном плену оказались восемь сотрудников.