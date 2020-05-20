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20.05.2020 16:13
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Архивный «Рено» улетел в деревья под Петербургом. Юный пассажир в реанимации, водитель неизвестен

Серьезное ДТП произошло ранним утром 20 мая в Выборгском районе Ленинградской области. Тяжелые травмы получил подросток.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 5 часов утра на дороге между Приморском и поселком Ермилово неустановленный водитель на архивном автомобиле Renault не справился с управлением и врезался в препятствие. Машина вылетела в кювет, врезалась в деревья и перевернулась на крышу.

В результате аварии 17-летнего пассажира «Рено» в тяжелом состоянии доставили в детскую реанимацию.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (2)

krasnonosov
А что такое "архивный автомобиль"?
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