«Пристраивают наглым образом». Памфилова раскритиковала формирование территориальных комиссий в Петербурге

Она напомнила, что в целях оздоровления избирательного процесса и системы в Петербурге «исходя из тех безобразий, которые перманентно и хронически происходили на муниципальных выборах», решили провести реформу. Было дано право сформировать дополнительные ТИКи. В Петербурге, напомним, их количество увеличится с 30 до 64. В настоящее время идет процесс формирования составов новых комиссий.

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 20 мая раскритиковала процесс формирования в Петербурге новых территориальных избирательных комиссий, в состав которых попали люди, «которые уже дискредитировали себя», заявила она. Трансляция мероприятия велась на сайте Центризбиркома.

Памфилова напомнила обещание главы петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко, что ни один человек, который был замечен в нарушениях на предыдущих выборах, не окажется в составах ТИКов.

«Туда сейчас назначаются люди далекие и непригодные к исполнению задач, их пристраивают наглым образом, демонстративно. У нас есть целый список людей, которые уже себя дискредитировали в предыдущих избирательных кампаниях. Я только несколько фамилий назову», — сказала глава ЦИК.

Она привела в пример Имиля Мамина, вошедшего в состав ТИК № 33, ранее, до июля 2019 года, занимавшего должность зампреда скандального ИКМО «Озеро Долгое».

«У нас есть целый ряд обращений... Полностью проигнорировали, пристраивая этих людей. Которые, я так понимаю, собираются просиживать там до пенсии», — сказала она, отметив, что в составе новых комиссий практически нет представителей общественных организаций. «Очень формально подошли и безответственно — это мое предварительное мнение. Если в таком же духе будете продолжать... даже дело не в том, что с нашей стороны получите все, что полагается, но окончательно себя дискредитируете в глазах избирателей», — резюмировала глава ЦИК.