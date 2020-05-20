«Пристраивают наглым образом». Памфилова раскритиковала формирование территориальных комиссий в Петербурге
Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 20 мая раскритиковала процесс формирования в Петербурге новых территориальных избирательных комиссий, в состав которых попали люди, «которые уже дискредитировали себя», заявила она. Трансляция мероприятия велась на сайте Центризбиркома.
Она напомнила, что в целях оздоровления избирательного процесса и системы в Петербурге «исходя из тех безобразий, которые перманентно и хронически происходили на муниципальных выборах», решили провести реформу. Было дано право сформировать дополнительные ТИКи. В Петербурге, напомним, их количество увеличится с 30 до 64. В настоящее время идет процесс формирования составов новых комиссий.
Памфилова напомнила обещание главы петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко, что ни один человек, который был замечен в нарушениях на предыдущих выборах, не окажется в составах ТИКов.
«Туда сейчас назначаются люди далекие и непригодные к исполнению задач, их пристраивают наглым образом, демонстративно. У нас есть целый список людей, которые уже себя дискредитировали в предыдущих избирательных кампаниях. Я только несколько фамилий назову», — сказала глава ЦИК.
Она привела в пример Имиля Мамина, вошедшего в состав ТИК № 33, ранее, до июля 2019 года, занимавшего должность зампреда скандального ИКМО «Озеро Долгое».
«У нас есть целый ряд обращений... Полностью проигнорировали, пристраивая этих людей. Которые, я так понимаю, собираются просиживать там до пенсии», — сказала она, отметив, что в составе новых комиссий практически нет представителей общественных организаций. «Очень формально подошли и безответственно — это мое предварительное мнение. Если в таком же духе будете продолжать... даже дело не в том, что с нашей стороны получите все, что полагается, но окончательно себя дискредитируете в глазах избирателей», — резюмировала глава ЦИК.