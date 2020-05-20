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20.05.2020 15:27
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Первый осужденный в России по статье о коронавирусных фейках заплатит 300 тысяч за байку про полет без масок

Житель Южно-Сахалинска должен заплатить 300 тысяч рублей за публикацию ролика о средствах индивидуальной защиты для вернувшихся на вывозном рейсе. Он нанес вред общественной безопасности.

О приговоре 20 мая сообщает Следственный комитет и Генеральная прокуратура. Житель Южно-Сахалинска первый в России осужденный по статье о коронавирусных фейках, которую добавили в Уголовный кодекс 1 апреля этого года.

Житель Дальнего Востока возвращался домой из Таиланда 27 апреля. По прилете он снял ролик, в котором рассказал, как пассажиры летели без СИЗов и получили их только на территории России. Запись он распространил через мессенджеры. Следствие установило, что пассажирам выдали не только маски, но даже защитные комбинезоны до посадки в самолет. Сахалинец ролик удалил, но от наказания его это не спасло. Как пишет СК, действия мужчины «безусловно, причинили вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности». Он признал вину и получил минимальное из возможных наказаний по статье — штраф 300 тысяч.

Первое подобное дело было возбуждено в Петербурге из-за публикации в районной группе Сестрорецка о якобы заболевшем COVID-19 пациенте, которого отпустили домой на общественном транспорте. В деле трое свидетелей — автор поста, местный житель, который передал информацию, и администратор паблика. О статусе подозреваемого или обвиняемого для кого-то из них или других лиц «Фонтанке» неизвестно. По словам юристов, статья предполагает, что преступление было совершено с умыслом, найти который в посте из сестрорецкой группы непросто.

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Комментарии (8)

155296642
Первой должна быть Ирина Санникова. Жаль, что про неё все забыли.
Cashmare
В чем вред?
alexpv
Ежу понятно что найти реальных лжеминеров или мошенников, ворующих деньги у пенсионеров у властей кишка тонка, вот и отыгрываются на таких историях, чтобы хоть как то свою значимость показать.
Сплошной позор от таких с позволения сказать дел.
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