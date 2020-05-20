Первый осужденный в России по статье о коронавирусных фейках заплатит 300 тысяч за байку про полет без масок

Житель Южно-Сахалинска должен заплатить 300 тысяч рублей за публикацию ролика о средствах индивидуальной защиты для вернувшихся на вывозном рейсе. Он нанес вред общественной безопасности.



О приговоре 20 мая сообщает Следственный комитет и Генеральная прокуратура. Житель Южно-Сахалинска первый в России осужденный по статье о коронавирусных фейках, которую добавили в Уголовный кодекс 1 апреля этого года.

Житель Дальнего Востока возвращался домой из Таиланда 27 апреля. По прилете он снял ролик, в котором рассказал, как пассажиры летели без СИЗов и получили их только на территории России. Запись он распространил через мессенджеры. Следствие установило, что пассажирам выдали не только маски, но даже защитные комбинезоны до посадки в самолет. Сахалинец ролик удалил, но от наказания его это не спасло. Как пишет СК, действия мужчины «безусловно, причинили вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности». Он признал вину и получил минимальное из возможных наказаний по статье — штраф 300 тысяч.