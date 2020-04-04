Обыск по первому в России уголовному делу о коронавирусных фейках для жительницы Сестрорецка закончился статусом свидетеля
Жительницу Курортного района Петербурга Анну Шушпанову после допроса в Следственном комитете отпустили домой. По первому в России уголовному делу о фейках на тему пандемии у нее статус свидетеля.
Как рассказал «Фонтанке» защитник Шушпановой Павел Ясман 4 апреля, уголовное дело по статье 207.1, вписанной в Уголовный кодекс два дня назад, возбуждено по факту преступления, а не в отношении конкретного лица. Допрос после обыска в частном доме в Сестрорецке закончился для автора поста в одной из районных групп в соцсети «ВКонтакте» изъятием телефона и всех прочих гаджетов, у нее свидетельский статус.
Как сообщалось ранее, в районное управление Следственного комитета привезли Анну и ее сестру Алену. Последняя рассказала «Фонтанке», что следователи приехали в ним домой около пяти часов вечера 3 апреля. Ее спрашивали о деятельности и окружении сестры, вопросы касались и поста в группах «Сестрорецкий актив» и «Новости Сестрорецка». Накануне там появилась запись о якобы зараженном коронавирусом пациенте больницы Сестрорецка, который контактировал с местыми жителями. Именно его следствие и сочло фейковым. Региональное управление Следственного комитета возбуждение дела не подтвердило и воздержалось от комментариев.
Поправки в Уголовный кодекс были подписаны президентом и вступили в силу 1 апреля. Они дополнили УК двумя статьями, 207.1 и 207.2: «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия» соответственно. По первой осужденным грозит штраф от 300 тысяч рублей или до трех лет ограничения свободы, по второй - штраф от 700 тысяч до лишения свободы на пять лет в случае смерти по неосторожности.