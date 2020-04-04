Обыск по первому в России уголовному делу о коронавирусных фейках для жительницы Сестрорецка закончился статусом свидетеля

Жительницу Курортного района Петербурга Анну Шушпанову после допроса в Следственном комитете отпустили домой. По первому в России уголовному делу о фейках на тему пандемии у нее статус свидетеля.

Как рассказал «Фонтанке» защитник Шушпановой Павел Ясман 4 апреля, уголовное дело по статье 207.1, вписанной в Уголовный кодекс два дня назад, возбуждено по факту преступления, а не в отношении конкретного лица. Допрос после обыска в частном доме в Сестрорецке закончился для автора поста в одной из районных групп в соцсети «ВКонтакте» изъятием телефона и всех прочих гаджетов, у нее свидетельский статус.