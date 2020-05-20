В Госдуме подготовят законопроект для защиты россиян от звонков банковских мошенников
В Государственной думе РФ хотят блокировать телефоны аферистов, которые от имени банков опустошают карты россиян. Проект закона планируют подготовить в течение года.
Как сообщил председатель думского комитета Анатолий Аксаков 20 мая, сейчас технологии позволяют определять звонки, которые якобы идут от кредитной организации, соответственно, сомнительные телефонные номера возможно заблокировать.
«Я надеюсь, что в течение года мы такой закон подготовим, по блокировке телефонов», — цитирует Аксакова ТАСС. Мошенничества с выманиванием персональных данных банковских карт он признаёт проблемой.
В Петербурге преступления по банковскому сценарию участились в последние несколько месяцев. В полицию практически ежедневно обращаются обедневшие после телефонных разговоров петербуржцы. Некоторые настолько доверяют собеседникам, что сами переводят сбережения на чужие номера, веря, что так обеспечивают их сохранность. На одном разговоре мошенники могут заработать от нескольких тысяч до пары миллионов.