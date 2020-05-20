Сын преподавателя Политеха спалился на наркоплантации и остался на свободе

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 20 мая, виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере признан Денис Арсеньев. Установлено, что ферму по выращиванию наркосодержащих растений он разбил в квартире на Дибуновской улице и 2 января как раз засеял грядки семенами. Рыхлил, поливал, удобрял и рассчитывал на сорок кустов.

Приморский райсуд Петербурга вынес приговор за наркотический огород, организованный в квартире многоэтажки. Любитель ботаники наказан условно, но урожая в 40 кустов ему не видать.

Урожай пришлось собирать полицейским. Плантатор буквально спалился: участкового в квартиру пригласили пожарные, которых вызвали из-за задымления. Как писала «Фонтанка», квартира принадлежит преподавателю Политехнического университета, по подозрению в преступлении задержали его 28-летнего сына, который заявил, что огородничал исключительно ради собственного удовольствия. При себе у него нашёлся запас в 757 граммов наркотика.

Арсеньеву вменили незаконное культивирование растений (статья 231 УК) и незаконный оборот наркотиков в крупном размере (статья 228). Часть 2 предполагает до 10 лет колонии.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился. Приморский суд 15 мая приговорил его к 3 годам и месяцу лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

«Вещественные доказательства по делу — наркосодержащие растения в количестве 40 штук подлежат уничтожению», — уточнили в пресс-службе суда.