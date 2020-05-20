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20.05.2020 12:55
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Сын преподавателя Политеха спалился на наркоплантации и остался на свободе

Приморский райсуд Петербурга вынес приговор за наркотический огород, организованный в квартире многоэтажки. Любитель ботаники наказан условно, но урожая в 40 кустов ему не видать.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 20 мая, виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере признан Денис Арсеньев. Установлено, что ферму по выращиванию наркосодержащих растений он разбил в квартире на Дибуновской улице и 2 января как раз засеял грядки семенами. Рыхлил, поливал, удобрял и рассчитывал на сорок кустов.

Урожай пришлось собирать полицейским. Плантатор буквально спалился: участкового в квартиру пригласили пожарные, которых вызвали из-за задымления. Как писала «Фонтанка», квартира принадлежит преподавателю Политехнического университета, по подозрению в преступлении задержали его 28-летнего сына, который заявил, что огородничал исключительно ради собственного удовольствия. При себе у него нашёлся запас в 757 граммов наркотика.

Арсеньеву вменили незаконное культивирование растений (статья 231 УК) и незаконный оборот наркотиков в крупном размере (статья 228). Часть 2 предполагает до 10 лет колонии.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился. Приморский суд 15 мая приговорил его к 3 годам и месяцу лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

«Вещественные доказательства по делу — наркосодержащие растения в количестве 40 штук подлежат уничтожению», — уточнили в пресс-службе суда.

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Комментарии (5)

Maik5
Сколько это стоило?
Samal_5e4d4df31fec5
Запрещено, но если очень хочется, то можно. Но не всем!
DallacS
Мне кажется, что без помощи ректора Политеха или его замов тут не обошлось. Пришлось нормально попотеть им, чтобы парень условку получил за наркотики.
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