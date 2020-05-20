Заксобрание приступило к «антивирусной» обрезке бюджета Петербурга

Законопроект о корректировке бюджета на 2020 и плановые 2021–2022 годы представил вице-губернатор Эдуард Батанов. Он отметил, что под сокращение попали не первоочередные расходы. В частности, сокращается финансирование на благоустройство, расселение коммунальных квартир, содержание города. Серьезно «порежут» адресную инвестиционную программу, при этом строительство объектов социнфраструктуры, ввод которых намечен на 2020–2021 годы, сохраняется. Более 2 млрд экономится за счет отмены расходов на массовые мероприятия.

Заксобрание Петербурга 20 мая приняло в первом чтении корректировку бюджета города. Доходная часть сократится на 15 %, дефицит вырастет в 2 раза. Трансляция заседания ведется на сайте парламента. Законопроект поддержал 41 депутат, 4 — против, еще 4 воздержались.

В ответ на вопрос Дениса Четырбока о радикальном сокращении расходов на благоустройство вице-губернатор не исключил, что ко второму чтению показатель доходов бюджета может быть снижен и увеличен дефицит бюджета. «Мы должны себе ответить на вопрос, что первоочередное... Идет лавина, она для всех», — отметил Батанов.

В проекте корректировки заложен эффект от первого пакета помощи бизнесу. Губернатор 12 мая одобрил второй, его стоимость оценивается в 9,6 млрд рублей. Это означает, что ко второму чтению проект придется еще раз менять.

Беспартийный депутат Максим Резник спросил про судьбу 10 млрд, предусмотренных на концессионное соглашение между городом и «СКА Ареной» на строительство арены к чемпионату мира по хоккею на месте снесенного СКК. В концессионном соглашении нет обязанности эти 10 млрд отдать в 2020 году, ответил Батанов. «Речь не о единовременной выплате, а о выплате по факту. Мы не платим вперед», — пояснил он.

Лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский обратил внимание, что на фоне сокращения финансирования на расселение коммуналок сохраняются расходы на ЗСД и ВСД. Вице-губернатор отметил, что это обязательства города.