После отмены нерабочих дней россияне начали больше тратить. Причина в возросших ценах
На прошедшей неделе с 11 по 17 мая, на которую Владимир Путин анонсировал поэтапный выход из режима нерабочих дней, повседневные расходы жителей России выросли на
«В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4 573 рубля, тогда как неделей ранее объем ее расходов составлял 4 317 рублей. Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 рублей», — цитирует 20 мая исследование холдинга «Ромир» издание РБК.
Недельные расходы россиян растут с марта. Так, в целом с 30 марта по 17 мая этот показатель увеличился более чем на
Исследовали полагают, что возросшие траты россиян связаны с «существенным ростом цен на товары повседневного потребления».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней по всей стране завершается. Он призвал регионы снимать ограничения с учетом обстановки.