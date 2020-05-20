После отмены нерабочих дней россияне начали больше тратить. Причина в возросших ценах

На прошедшей неделе с 11 по 17 мая, на которую Владимир Путин анонсировал поэтапный выход из режима нерабочих дней, повседневные расходы жителей России выросли на 5,9 % .



«В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4 573 рубля, тогда как неделей ранее объем ее расходов составлял 4 317 рублей. Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 рублей», — цитирует 20 мая исследование холдинга «Ромир» издание РБК.

