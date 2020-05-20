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20.05.2020 10:25
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Печать

После отмены нерабочих дней россияне начали больше тратить. Причина в возросших ценах

На прошедшей неделе с 11 по 17 мая, на которую Владимир Путин анонсировал поэтапный выход из режима нерабочих дней, повседневные расходы жителей России выросли на 5,9 %.

«В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4 573 рубля, тогда как неделей ранее объем ее расходов составлял 4 317 рублей. Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 рублей», — цитирует 20 мая исследование холдинга «Ромир» издание РБК.

Недельные расходы россиян растут с марта. Так, в целом с 30 марта по 17 мая этот показатель увеличился более чем на 26 %.

Исследовали полагают, что возросшие траты россиян связаны с «существенным ростом цен на товары повседневного потребления».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней по всей стране завершается. Он призвал регионы снимать ограничения с учетом обстановки.

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Комментарии (2)

yaprotiv
и о какой инфляции в 4% можно говорить после этого?
жительСПб
Народ вышел на работу, так как кушать хочется всем!!! А магазины, аптеки пользуются этим и цены поднимают, надо восстановить свою платежеспособность за простой в 2 месяца. Нет чтобы наша власть с палками и дубинками бегала по магазинам и аптекам, цены хоть как-то контролировала, запретила поднимать цены на полгода! Конечно им лучше поговорить о статистике заражения "Вирусником". Печально все, выбираем и приводим к власти людей не способных мыслить с народом, делать для людей, клоуны.
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