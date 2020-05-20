Байкерский сезон в Петербурге открылся смертельным ДТП

С началом стабильно теплой погоды на дорогах Петербурга появились мотоциклисты. В Красном Селе ночная поездка на двухколесном закончилась трагедией.



Как сообщает 20 мая пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, «Ямаха» без государственных регистрационных знаков около 05:20 ехала по улице Верности. В районе дома 15 водитель 29-ти лет не справился с управлением и вылетел в кювет - водосточную канаву с бетонным отводом.



В результате ДТП водитель скончался на месте. Его пассажир — 28-летняя женщина с травмами средней тяжести была госпитализирована.

