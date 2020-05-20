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20.05.2020 08:29
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Байкерский сезон в Петербурге открылся смертельным ДТП

С началом стабильно теплой погоды на дорогах Петербурга появились мотоциклисты. В Красном Селе ночная поездка на двухколесном закончилась трагедией.

Как сообщает 20 мая пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, «Ямаха» без государственных регистрационных знаков около 05:20 ехала по улице Верности. В районе дома 15 водитель 29-ти лет не справился с управлением и вылетел в кювет - водосточную канаву с бетонным отводом.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Его пассажир — 28-летняя женщина с травмами средней тяжести была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии (4)

Alex000
Да, я в курсе, что мотоцикл - но расскажите мне, как эти ребята постоянно ездят без номеров, и умудряются нарушать ВСЁ + не нести за это никакой ответственности?
Alex000
Вообще конечно всё двухколёсное на дорогах мегаполисов надо запрещать всерьёз. Или по крайней мере вводить обязательное обучение, выдачу прав и госномеров, штрафы за нарушения. Я не шучу: именно всё. Велосипеды включая.
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