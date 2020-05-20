Всемирный банк предрек крайнюю бедность десяткам миллионов человек по всему миру из-за COVID-19

До 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии коронавируса, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.



«Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию», - цитирует Малпасса 20 мая РИА Новости.



По его словам, банк старается не остаться в стороне, выдавая кредиты в 100 странах. Банк обязался выдать кредитов на 160 миллионов долларов до середины 2021 года, уточнил Малпасс.

