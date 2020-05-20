FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
72.39р79.17р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.05.2020 07:08
0
Печать

Всемирный банк предрек крайнюю бедность десяткам миллионов человек по всему миру из-за COVID-19

До 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии коронавируса, считает глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию», - цитирует Малпасса 20 мая РИА Новости.

По его словам, банк старается не остаться в стороне, выдавая кредиты в 100 странах. Банк обязался выдать кредитов на 160 миллионов долларов до середины 2021 года, уточнил Малпасс.

При этом он заявил, что усилия Всемирного банка недостаточны, и призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе «большой двадцатки», которая объявила мораторий на выплаты долга рядом развивающихся стран.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний