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19.05.2020 23:30
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Лавров и глава МИД ФРГ обсудили конфликт в Донбассе, пандемию и Победу

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование внутриукраинского конфликта, сообщила пресс-служба МИД РФ.

«При рассмотрении вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта С.В.Лавров указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств ''нормандского формата'' 9 декабря 2019 г. в Париже и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы», — говорится в сообщении.

Стороны также высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии нового коронавируса. Министры выразили надежду, что этому будет способствовать 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Кроме того, Лавров отметил, что высказывания Мааса о неприемлемости искажения исторической правды о развязывании войны в его авторской статье в журнале Spiegel от 8 мая 2020 года прозвучали особенно актуально в год празднования 75-й годовщины освобождения Европы от нацизма.

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