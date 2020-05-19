У заблокированой дорожниками «Ленты» во Всеволожске монтируют светофор

Началось строительство светофора у пешеходного перехода на Колтушском шоссе рядом с магазином «Лента». Неделю назад выезды в гипермаркет были перекрыты дорожниками за отказ выполнять требования по безопасности дорожного движения.

Сейчас идёт монтаж ограждения, отделяющего пешеходов от оживленной трассы. Сам процесс обустройства светофора займёт около месяца. Работы находятся на контроле у ГКУ «Ленавтодор».

Напомним, перед майскими праздниками подъезды к гипермаркету в микрорайоне Южный Всеволожска были заблокированы дорожными службами Ленобласти.