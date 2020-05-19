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19.05.2020 21:58
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У заблокированой дорожниками «Ленты» во Всеволожске монтируют светофор

Началось строительство светофора у пешеходного перехода на Колтушском шоссе рядом с магазином «Лента». Неделю назад выезды в гипермаркет были перекрыты дорожниками за отказ выполнять требования по безопасности дорожного движения.

Фото: читатель "Фонтанки"

Сейчас идёт монтаж ограждения, отделяющего пешеходов от оживленной трассы. Сам процесс обустройства светофора займёт около месяца. Работы находятся на контроле у ГКУ «Ленавтодор».

Напомним, перед майскими праздниками подъезды к гипермаркету в микрорайоне Южный Всеволожска были заблокированы дорожными службами Ленобласти.

После ввода в эксплуатацию магазина требование поставить светофор не было исполнено, а предписание дорожников бизнесмены предпочли не замечать. Это не первый раз, когда дорожники принуждают «Ленту» к исполнению обязательств по безопасности дорожного движения: два года назад аналогичные меры были приняты к магазину в Буграх, после чего коммерсанты обустроили полосы для разгона и торможения машин, а также помогли расширить перекресток Шоссейной улицы и дороги в Мурино вдоль КАДа.

Фото: читатель "Фонтанки"

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Комментарии (1)

260561981
Похоже, Лента очередной раз обг@дилась и показала всем, что только язык силы понимает. Дорожникам респект, Ленте - давай-ка там, быстрее строй светофор
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