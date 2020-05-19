У заблокированой дорожниками «Ленты» во Всеволожске монтируют светофор
Началось строительство светофора у пешеходного перехода на Колтушском шоссе рядом с магазином «Лента». Неделю назад выезды в гипермаркет были перекрыты дорожниками за отказ выполнять требования по безопасности дорожного движения.
Сейчас идёт монтаж ограждения, отделяющего пешеходов от оживленной трассы. Сам процесс обустройства светофора займёт около месяца. Работы находятся на контроле у ГКУ «Ленавтодор».
Напомним, перед майскими праздниками подъезды к гипермаркету в микрорайоне Южный Всеволожска были заблокированы дорожными службами Ленобласти.
После ввода в эксплуатацию магазина требование поставить светофор не было исполнено, а предписание дорожников бизнесмены предпочли не замечать. Это не первый раз, когда дорожники принуждают «Ленту» к исполнению обязательств по безопасности дорожного движения: два года назад аналогичные меры были приняты к магазину в Буграх, после чего коммерсанты обустроили полосы для разгона и торможения машин, а также помогли расширить перекресток Шоссейной улицы и дороги в Мурино вдоль КАДа.