Российская биржа поднялась к докарантинным котировкам

Рынок акций РФ 19 мая поднялся к значениям начала марта, вслед за подъемом фондовых площадок в Азии и США. Они пошли в рост на информации о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19 в США.
Индексы обновили максимум с 6 марта. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2711,72 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1177,24 пункта (+0,3%);ах 2,7%.
Доллар просел до 72,57 рубля (-0,11 рубля).
Лидерами роста выступили бумаги "РусГидро" (+2,7%), "Норникеля" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,4%), "Мечела" (+1,2%), "Магнита" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "Башнефти" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,6% и +2,4% "префы").