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19.05.2020 20:50
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На КАД под колеса Volvo угодил вышедший на дорогу автомобилист. Страшные подробности описывают очевидцы

Выход автомобилиста на проезжую часть закончился его госпитализацией в Кронштадтском районе Петербурга. Об этом 19 мая сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, в половину седьмого вечера автомобиль Volvo под управлением 53-летнего водителя сбил 34-летнего мужчину, который остановился в крайней правой полосе и вышел из своей машины Audi A6.

Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии. Знак аварийной остановки выставлен не был.

Подробности случившегося в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» приводят свидетели дорожного происшествия.

«Там жесть. Чел валяется на асфальте в луже крови, голова вдребезги. Как-будто скальп сняли», — написал очевидец Александр Кокорин.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств ДТП, добавили представители регионального УГИБДД.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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