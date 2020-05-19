На КАД под колеса Volvo угодил вышедший на дорогу автомобилист. Страшные подробности описывают очевидцы
Выход автомобилиста на проезжую часть закончился его госпитализацией в Кронштадтском районе Петербурга. Об этом 19 мая сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, в половину седьмого вечера автомобиль Volvo под управлением 53-летнего водителя сбил 34-летнего мужчину, который остановился в крайней правой полосе и вышел из своей машины Audi A6.
Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии. Знак аварийной остановки выставлен не был.
Подробности случившегося в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» приводят свидетели дорожного происшествия.
«Там жесть. Чел валяется на асфальте в луже крови, голова вдребезги. Как-будто скальп сняли», — написал очевидец Александр Кокорин.
По факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств ДТП, добавили представители регионального УГИБДД.