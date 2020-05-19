Найденное у переболевших атипичной пневмонией антитело способно «раскороновать» новый вирус
Антитело под названием S309, выделенное от пациента, который выздоровел от атипичной пневмонии 2003 года, эффективно против нескольких членов семейства коронавирусов, включая штамм, ответственный за текущую пандемию. К такому выводу пришла группа учёных из Швейцарии, США и Франции, их исследование опубликовано в журнале Nature.
S309 разрушает шипы SARS-CoV-2, которые вирус использует для поражения клеток человека. Блокируя их, антитело разрушает способность коронавируса вызывать болезнь. Было доказано, что антитело предотвращает инфицирование клеток живым вирусом SARS-CoV-2.
По словам доцента кафедры биохимии в Медицинской школе Университета Вашингтона и ведущего автора исследования Дэвида Вислера, теперь «нужно доказать, что это антитело является защитным в живых системах, что еще не было сделано».
Учёные полагают, что лечение с помощью антитела может быть использовано для предотвращения заражения людей из группы риска, но оно не работает как вакцина - оно обеспечит защиту только в течение ограниченного времени. Кроме того, оно может применяться в качестве терапии для тяжелых случаев COVID-19 у пациентов, которые уже инфицированы.