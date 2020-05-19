Найденное у переболевших атипичной пневмонией антитело способно «раскороновать» новый вирус

Антитело под названием S309, выделенное от пациента, который выздоровел от атипичной пневмонии 2003 года, эффективно против нескольких членов семейства коронавирусов, включая штамм, ответственный за текущую пандемию. К такому выводу пришла группа учёных из Швейцарии, США и Франции, их исследование опубликовано в журнале Nature.

S309 разрушает шипы SARS-CoV-2, которые вирус использует для поражения клеток человека. Блокируя их, антитело разрушает способность коронавируса вызывать болезнь. Было доказано, что антитело предотвращает инфицирование клеток живым вирусом SARS-CoV-2.