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19.05.2020 17:33
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Греф заявил о начале восстановления российской экономики

Российская экономика начала восстановление на фоне проблем, с которыми столкнулась из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«В целом все индексы после майских праздников показывают уже некоторое восстановление активности... В целом потихоньку, пока еще не теми темпами, которые бы хотелось видеть, но идет восстановление, оживление экономики», — сказал Греф в ходе онлайн пресс-конференции 19 мая (цитата по РИА Новости).

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин и руководитель ФНС Даниил Егоров обсудили, как осуществляются выплаты бизнесу, пострадавшему от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Комментарии (8)

Петр Петров
шмыганул по всей видимости
Swift_5e4d8a276f5e8
..... ню, ню ....
---- Крах энергетической империи РФ. Газпрому - конец, Роснефть - Китаю, внешний долг больше советского!
381 313 просмотров•18 мая 2020 г.

26 ТЫС.

1,1 ТЫС.
Igorius
Тут ведь какой еще момент: нашим небожителям глубоко безразличны малые предприятия, которые загнали в кому всеми этими ограничениями. Нефть растёт - нефтяникам хорошо - небожители довольны. Им больше ничего не надо. Вот и говорят о восстановлении.
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