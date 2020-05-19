Греф заявил о начале восстановления российской экономики

Российская экономика начала восстановление на фоне проблем, с которыми столкнулась из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«В целом все индексы после майских праздников показывают уже некоторое восстановление активности... В целом потихоньку, пока еще не теми темпами, которые бы хотелось видеть, но идет восстановление, оживление экономики», — сказал Греф в ходе онлайн пресс-конференции 19 мая (цитата по РИА Новости).

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин и руководитель ФНС Даниил Егоров обсудили, как осуществляются выплаты бизнесу, пострадавшему от новой коронавирусной инфекции COVID-19.