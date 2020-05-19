О том, что гендиректор компании «Монолит-Парнас» Игорь Константинов «более не находится в поле зрения уголовного процесса», «Фонтанке» сообщила сама ГК «Монолит». Ранее он был задержан по делу о жестоком избиении другого игрока бетонного рынка города — Сергея Китуничева. К письму ГК «Монолит» было приложено постановление следователя, а также статья о прекращении уголовного преследования. «Фонтанка» осилила выдающийся документ следствия и написала свою.

Игорь Константинов Фото: InterStroyExpo

Картина преступления описана еще раньше. В январе был избит Сергей Китуничев, коммерческий директор одного из крупнейших городских производителей бетона — «ГК Беатон». Избили сильно — до ушиба головного мозга, перелома левой скуловой кости и нижней стенки орбиты, не считая перелома носа, сломанных зубных коронок и др. Могли и убить, но уголовное дело оказалось возбуждено сначала по ст. 112 ч. 1 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), потом переквалифицировано на то же самое, но с применением орудий жестокого труда.





Вскоре взяли предполагаемых исполнителей — неких Разумова и Громова, а после — и возможного организатора Сергея Шаронова, все с подходящей биографией. Шаронов указал на заказчика, и в этот момент стало скучно: задерживать пришлось Игоря Константинова, гендиректора ГК «Монолит-Парнас». Фактически Константинов руководит целым холдингом, который, как и «Беатон», входит в тройку крупнейших производителей бетона в Петербурге. Получалось как в плохом сценарии: конкурент заказал конкурента, вот и весь сказ.



Следователя УМВД по Приморскому району Воронцова это тоже не устроило, ему, похоже, хотелось интриги, и 6 мая появилась альтернативная версия. Постановление о прекращении уголовного преследования Константинова написано как интеллектуальный детектив с ненадежным рассказчиком. Субъект повествования постоянно меняется: вот о фигурантах рассказывают в третьем лице, а через миг — от первого. К тому же язык балансирует на грани народного и бюрократического — в общем, разберется не каждый.



Постановление от отказе в возбуждении уголовного дела/предоставлено ГК «Монолит» Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Насколько можно судить, тонкое место в этой истории следователь обнаружил в паре Константинов — Шаронов. Последний утверждает, что они знакомы с 2006 года, приятельствовали, виделись по 3–4 раза в неделю. Оно и понятно: холдинг Константинова закупал материалы у ГК «Прогресс», «Русэнерго» и ГСП, интересы которых представлял Шаронов. На дне рождения у Шаронова обсуждали трудности бизнеса, а несколькими днями позже Константинов якобы пожаловался на конкурентов из «Беатона» и попросил проучить одного человека. Рычаг влияния понятный: на тот момент у «Монолита» были задолженности перед компанией Шаронова за материалы, а вскоре закупки вообще прекратились. Зато после совершения преступления объем заказов якобы сразу вырос, как и прибыль Шаронова.





В показаниях Константинова — плохо скрываемая неприязнь, личное общение с Шароновым он отрицает. Объяснение обидное: «Мы с ним люди разного социального, культурного уровня и образования». Это не помешало Шаронову пригласить Константинова на день рождения, а тому — приехать. Дело опять же в культурном уровне: по словам Константинова, ему не позволило отказать чувство такта и деловой протокол при общении с поставщиками. «Я общался с Шароновым С. А. лишь в поздравительной форме, пожелал ему удачи в его трудовой деятельности, — сообщает Константинов, подчеркивая, что, в отличие от виновника торжества, был трезв. — Таким образом, я всегда отдаю отчет своим действиям и тем более своим словам». Что касается приостановки платежей и поставок между компаниями — это было связано только с качеством продукции. Никакого Китуничева, никакой «Беатон» с Шароновым никто не обсуждал, да и о какой конкуренции вообще речь. «Наша выручка [в 2019 году] по бетону составила 4 миллиарда рублей, а компания потерпевшего произвела бетона на два с половиной миллиарда рублей по товарному бетону и 2 миллиарда рублей по асфальтy, — сообщает подозреваемый. — Таким образом, Китyничев С. С. не являлся и не является для меня критическим конкурентом, и его предприятие никоим образом не создает угрозу моему бизнесу» (здесь и далее авторская орфография и пунктуация следствия не сохранены, потому что нет никаких сил. — Прим. авт.).



Фото: скриншот фрагмента постановления Фото: скриншот фрагмента постановления

