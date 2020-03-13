«Железом в голову только убивают». За заказ конкурента на арест везут гендиректора «Монолита»

В Петербурге задержаны два гангстера и организатор нападения на директора крупного игрока на рынке бетона. Уродовали бесплатно. Следствие уверено и в заказчике. Это сын генерала.

Игорь Константинов Фото: InterStroyExpo

В 41 год коммерческому директору компании «ГК Беатон» Сергею Китуничеву повезло. Вечером 21 января возле парадной его дома на Юнтоловском проспекте в Приморском районе его избивали железными прутами. Двое молодых, спортивных, в черных масках, в строительных касках. Они старались попадать в голову, и у них получилось. Спасла соседка, неожиданно вышедшая из дома и начавшая кричать. В Александровской больнице бизнесмену соединяли переломанную кость скулы, хрящи носа, надбровные кости. Позже пришлось вставлять зубы. Как журналисту объяснил сотрудник уголовного розыска, — то, что, в принципе, взрослому объяснять не надо, — «так не бьют, железными прутами в голову только убивают».



Поэтому сыском и мотивами занимался «заказной» отдел полицейского главка. Вскоре оперативники поняли, что за жертвой следили, и причем с полгода. Был найден «маяк» под автомашиной изуродованного. К 11 марта «заказники» поняли, кто исполнял. Выбор пал на двоих орлов с трудной биографией: 39-летнего Разумова и 32-летнего Громова. В совокупности они имели шесть судимостей, среди которых за разбои и прочее лихое. После задержания обоих стал ясен организатор. И сегодня, по мнению следователя, это петербургский предприниматель Сергей Шаронов, который в прошлом столь тесно общался с неформальным миром, что был осужден за причинение смерти по неосторожности, а проходил по делам о бандитизме. То есть человек с опытом.

Получилось как и ожидалось: двое из троих показали в сторону заказчика. Третий, Разумов, отказался разговаривать и направлен в Кресты подумать.

12 марта возле элитного таунхауса на Береговой улице в том же Приморском районе полицейские дождались главного фигуранта. Из «Мерседеса» они вынули 40-летнего генерального директора ГК «Монолит Парнас» Игоря Константинова. Нехорошо получилось, ведь Игорь Владимирович еще и сын уважаемого генерал-лейтенанта армии, что командовал Михайловской военной артиллерийской академией и региональным отделением ДОСААФ.



Константинов-младший не стал ничего объяснять, встал на паузу и был задержан следователем.

Тогда мы за него немного вспомним: Игорь Константинов и Сергей Китуничев встречались менее года назад на страницах «Фонтанки». Китуничев тогда комментировал перипетии на нестабильном рынке строительных материалов, который приходится делить нескольким предприятиям. Кому, как не ему, комментировать: «Беатон» является одним из главных производителей товарного бетона в Петербурге, у него по 5 бетонных узлов и асфальтобетонных производств. Выручка предприятия по итогам 2018 года (более свежих данных нет) превысила 4 млрд рублей. На прямой госзаказ из этого приходится сравнительно немного: «Беатон» в последние годы продавал материалы городским дорожным предприятиям на несколько сотен миллионов в год; в 2018–2019 гг. главный заказчик из госсектора — АО «Автодор».

Поводом поинтересоваться мнением Китуничева была как раз очередная смена собственника в ГК «Монолит», у которого два производственных комплекса — в Выборгском и Фрунзенском районах. В 2019 году владельцем компании стал Леонид Горячев, к тому времени основатель компании Игорь Константинов вышел из числа руководителей и акционеров. Собеседники «Фонтанки» описывали компанию как довольно загадочную структуру: неожиданностью стало как появление Горячева, так и покупка в 2016 году производственных мощностей «Ленстройдетали»; тогда «Монолит» принадлежал как раз Константинову и его партнеру Александру Воронову. Сейчас они оба являются совладельцами ООО «Монолит Парнас», компании с оборотом в полтора миллиарда по итогам 2018 года.

Версия следствия на вечер 13 марта: ГК «Монолит Парнас» и «ГК Беатон» — конкуренты. Похоже, Константинову надоело бороться в правовом поле, и он обратился к своему контрагенту — Шаронову, который зависел от поставок бетона из «Монолита». Шаронов имел соответствующие связи и нашел нужных. Причем за работу лично не взял ни рубля, рассчитывая, что услуга гарантирует ему стабильный бизнес без задержки по платежам. Все же необходимо уточнить, что, согласно показаниям задержанных, Константинов просил наказать, а не убивать. Это важно.

Абстрактная ремарка от автора: у некоторых успешных бизнесменов, особенно у тех, кто стартовал с плеч родителей, а в детстве их воспитывали платные учителя, где-то глубоко спрятаны редкие комплексы. У них все есть, а мафиозо себя они не ощущают. Хочется власти, как они ее представляют только по киносагам. Тут рано или поздно им подворачиваются опытные парни, которые знают, как кости ломать и прочее. Из этой уловки всегда только два выхода. Первый: при встрече с уголовным розыском братве не зазорно сдавать таких. Второй чуть ли не опаснее: исполнителям выгодно что-то натворить ради мультимиллионера. Теперь он зависит них.

