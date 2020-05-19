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19.05.2020 13:25
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Петербургская таможня не пустила в Польшу партию полиэтиленовых перчаток за 28 тысяч евро, назвав их средствами индивидуальной защиты

Партия из 3,5 млн одноразовых перчаток изъята у предпринимателя в Петербурге как запрещенная к вывозу на период коронавирусной пандемии. Владелец намеревался отправить товар в Польшу.

О нарушении 19 мая сообщает Северо-Западное таможенное управление. Груз весом около двух тонн и стоимостью 28 тысяч евро, это 2,2 млн в рублях, предприниматель хотел экспортировать в Польшу через южный таможенный пост Санкт-Петербургской таможни. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе таможни, произошло это 15 мая. Инспектор проверил содержимое и указал владельцу на решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта 2020 года — там одноразовые полиэтиленовые перчатки отнесены к средствам индивидуальной защиты, а значит их вывоз в Европу запрещен.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской таможни
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской таможни
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской таможни
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской таможни

Владельца груза решено наказать административно, по соответствующей статье КоАП ему как юрлицу грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей, пока что ведется расследование, решение о штрафе будет принимать суд. Перчатки изъяли.

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