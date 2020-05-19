Партия из 3,5 млн одноразовых перчаток изъята у предпринимателя в Петербурге как запрещенная к вывозу на период коронавирусной пандемии. Владелец намеревался отправить товар в Польшу.

О нарушении 19 мая сообщает Северо-Западное таможенное управление. Груз весом около двух тонн и стоимостью 28 тысяч евро, это 2,2 млн в рублях, предприниматель хотел экспортировать в Польшу через южный таможенный пост Санкт-Петербургской таможни. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе таможни, произошло это 15 мая. Инспектор проверил содержимое и указал владельцу на решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта 2020 года — там одноразовые полиэтиленовые перчатки отнесены к средствам индивидуальной защиты, а значит их вывоз в Европу запрещен.