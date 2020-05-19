При этом каждый пятый гражданин (18%) сомневается, что стал бы делать себе такую прививку, а ещё 17% точно отказались бы от этого укола. Таким образом, число скептиков составляет 35%.

Прививку от коронавируса точно бы сделал себе и своим близким каждый четвёртый россиянин ( 26 % ), а каждый третий ( 33 % ) «скорее стал бы делать» такую прививку. Об этом 19 мая сообщает ВЦИОМ .

Женщины менее доверяют прививке от COVID-19 — 51%. Мужчины готовы проверить эффективность такой защиты от новой инфекции активнее — 63%.

На уточняющий вопрос, какая прививка предпочтительнее — российская или иностранная, лишь 12% голосуют за импорт, а за отечественную разработку в четыре раза больше респондентов — 47%. Больше трети россиян (37%) говорят, что для них не имеет значения, где произведена вакцина.



В то же время лишь треть участников опроса делали себе прививку от обычного гриппа — 38%. Не прививаются от сезонного возбудителя респираторных заболеваний 61% россиян.



Россия приступит к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 уже в июне. Об этом 18 мая сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.



Накануне ВЦИОМ фиксировал рост число россиян, которые считают «избыточными» меры властей РФ по борьбе с COVID-19.