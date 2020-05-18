20 апреля «избыточными» решения чиновников называли 8% россиян. Спустя три недели на избыточность мер по борьбе с COVID-19 указали уже 11% граждан РФ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения фиксирует рост числа россиян, которые считают действия властей по борьбе с новой коронавирусной инфекцией избыточными. Свежие данные опубликованы на сайте государственной социологической службы в понедельник, 18 мая.

В то же время растёт и число тех, кто считает меры «достаточными», — с 53% в апреле до 57% в середине мая.

Соотношение страхов потерять работу или здоровье, по данным ВЦИОМ, в российском обществе осталось прежним. Каждый третий боится лишиться заработков, но двое из трёх граждан России больше боятся за здоровье свое и своих близких.



Опрос был проведён 14 мая 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.



В конце апреля «Левада-центр», который в России внесён в список иностранных агентов, сообщал, что антивирусными решениями федеральной власти недоволен каждый второй гражданин.