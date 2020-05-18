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18.05.2020 17:30
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ВЦИОМ: Растёт число россиян, которые считают «избыточными» меры властей РФ по борьбе с COVID-19

Всероссийский центр изучения общественного мнения фиксирует рост числа россиян, которые считают действия властей по борьбе с новой коронавирусной инфекцией избыточными. Свежие данные опубликованы на сайте государственной социологической службы в понедельник, 18 мая.

20 апреля «избыточными» решения чиновников называли 8% россиян. Спустя три недели на избыточность мер по борьбе с COVID-19 указали уже 11% граждан РФ.

Фото: ВЦИОМ

В то же время растёт и число тех, кто считает меры «достаточными», — с 53% в апреле до 57% в середине мая.

Соотношение страхов потерять работу или здоровье, по данным ВЦИОМ, в российском обществе осталось прежним. Каждый третий боится лишиться заработков, но двое из трёх граждан России больше боятся за здоровье свое и своих близких.

Опрос был проведён 14 мая 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В конце апреля «Левада-центр», который в России внесён в список иностранных агентов, сообщал, что антивирусными решениями федеральной власти недоволен каждый второй гражданин.

Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (9)

Евгений Архипов
Кретины,вы кого там опрашивали?глаза откройте!!!
mayor1976
Откройте садики и школы, долбоящеры! И разблокируйте таки пенсионные и школьные проездные!!! Я пенсионер (нет 65 лет), в виде «помощи» от государства и правительства города получил только самоизоляцию с детьми в четырёх стенах, блокировку проездного моего и старшего ребёнка , и больше нихрена! Где реальная польза и помощь, а, петушарио?
ussr_5e4d4b41561db
Ехал сегодня в трамвае - минимум 3 человека в масках, включая кондуктора - едут и захлёбываются в своих биомассах.... Не считаю, что меры избыточные, надо было продлить карантин до конца лета.
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