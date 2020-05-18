Мурашко: Россия намерена начать клинические испытания вакцины от коронавируса через месяц

Клиническое исследование вакцины от коронавируса в России планируется начать через месяц, заявил 18 мая глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе своего выступления на 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Его слова приводит пресс-служба министерства.



Он также рассказал о том, что на сегодняшний день в стране производится 20 тест-систем, разрабатываются препараты, которые уже доступны для клинической практики.

Мурашко доложил и о том, что в России готов план по ослаблению «коронавирусных» ограничений.