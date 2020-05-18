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18.05.2020 20:22
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Мурашко: Россия намерена начать клинические испытания вакцины от коронавируса через месяц

Клиническое исследование вакцины от коронавируса в России планируется начать через месяц, заявил 18 мая глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе своего выступления на 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Он также рассказал о том, что на сегодняшний день в стране производится 20 тест-систем, разрабатываются препараты, которые уже доступны для клинической практики.

Мурашко доложил и о том, что в России готов план по ослаблению «коронавирусных» ограничений.

Ранее предварительной датой начала испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург называл начало июля.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Кто первый доложит -тому и орден.
У всех потихоньку дело движется. Израиль, Китай, Британия, Нидерланды, Россия. И это неплохо, но поскорей бы.
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