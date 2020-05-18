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18.05.2020 16:46
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Испытание вакцины против коронавируса на добровольцах может начаться уже в июле

Предварительной датой начала испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции может быть начало июля. Об этом ТАСС 18 мая заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом Минздрав РФ пока не давал разрешения на проведение испытаний.

«Минздрав России еще никому не дал разрешения на проведение исследований вакцины на добровольцах. — сказал он. — Рабочие даты [начала исследований], конечно, есть, но насколько рабочие даты совпадут с фактом, я не знаю. <…> Хотелось бы думать, что будет возможно получить разрешение в начале июля».

Отметим, что в Германии, Великобритании и США уже начато испытание вакцин на добровольцах.

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